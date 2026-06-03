Πειραιάς: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris»

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιείται από το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου, στο λιμάνι του Πειραιά, με αφορμή την άφιξη του κρουαζιεροπλοίου «Crown Iris».

Το κάλεσμα απευθύνει η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ, μαζί με εργατικά σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, με σημείο συνάντησης την πύλη Ε12, όπου αναμένεται να καταπλεύσει το πλοίο.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στο κρουαζιερόπλοιο επιβαίνουν και Ισραηλινοί στρατιώτες που πραγματοποιούν διακοπές.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο λιμάνι του Πειραιά για την άφιξη του κρουαζιερόπλοιου «Crown Iris»



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/LL43aKzHSf — Flash.gr (@flashgrofficial) June 3, 2026

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Τα αιτήματα και οι καταγγελίες

Στην ανακοίνωσή τους, οι λιμενεργάτες δηλώνουν ότι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις εκφράζοντας την αντίθεσή τους στις εξελίξεις στη Γάζα, κάνοντας λόγο για «γενοκτονία και εθνοκάθαρση» από το Ισραήλ από τον Οκτώβριο του 2023.

Όπως αναφέρουν, «οι λαοί σε όλο τον κόσμο διαδηλώνουν και απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για τη δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ».

Παράλληλα, επικαλούνται στοιχεία για χιλιάδες θύματα, μεταξύ των οποίων και παιδιά, υποστηρίζοντας ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται παρά τις προσπάθειες για εκεχειρία, ενώ αναφέρονται και σε επέκταση των επιχειρήσεων πέραν της Γάζας.

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Γιάννης Κέμμος/ Flash.gr

Οι λιμενεργάτες κάνουν επίσης λόγο για περιστατικά που χαρακτηρίζουν ως «πειρατείες» σε βάρος του στόλου αλληλεγγύης GLOBAL SUMUD FLOTILLA, υποστηρίζοντας ότι παρεμποδίζεται η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στη στάση της ισραηλινής κυβέρνησης, με αιχμές κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου και των υπουργών του.

Τέλος, οι λιμενεργάτες καλούν την ελληνική κυβέρνηση να διακόψει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου.

«Σε αυτές τις συνθήκες η σιωπή σημαίνει συνενοχή. Εμείς δεν μένουμε σιωπηλοί και διαδηλώνουμε για να υπάρξει ειρήνη με δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.