Ισραήλ: Απελάθηκαν όλοι οι ακτιβιστές του Flotilla - Συνεχίζεται η κατακραυγή για τον Μπεν-Γκβιρ

Την απέλαση όλων των ξένων ακτιβιστών του «Στολίσκου για τη Γάζα» («Global Sumud Flotilla») ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα Πέμπτη (21/5), το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή τους κι ενώ συνεχίζεται η διεθνής κατακραυγή που προκάλεσε η επίθεση του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, στους συλληφθέντες του στολίσκου.

«Το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει καμία παραβίαση του νόμιμου ναυτικού αποκλεισμού που έχει επιβληθεί στη Γάζα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, στην ανακοίνωση που εξέδωσε.

Τον γύρο του κόσμου έκανε χθες βίντεο στο οποίο ο Μπεν-Γκβιρ φαινόταν να χλευάζει τους ακτιβιστές που είχαν συλληφθεί και διατάχθηκαν να γονατίσουν με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη τους.

Σε ένα στιγμιότυπο μάλιστα, ένας Ισραηλινός αστυνομικός φαίνεται να σπρώχνει με τα χέρια του μια ακτιβίστρια που φωνάζει «Free Palestine» και να την αναγκάζει να γονατίσει, ενώ ο Μπεν-Γκβιρ βρίσκεται ακριβώς δίπλα και γελάει. Ενδεχομένως μάλιστα να σπρώχνει και εκείνος με το χέρι του, τη γυναίκα που μόλις έχει συλληφθεί.

Καταγγελίες για ξύλο στους ακτιβιστές - 3 άτομα στο νοσοκομείο

Τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού, καταδίκασαν έντονα η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ, η Γαλλία, ο Καναδάς, η Ιρλανδία ενώ καταδικαστική ανακοίνωση εξέδωσε και το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, προχωρώντας σε διάβημα στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Ιταλός πολιτικός Ντάριο Καροτενούτο και ο δημοσιογράφος Αλεσάντρο Μαντοβάνι, που συμμετείχαν στον στολίσκο, δήλωσαν -κατά τη σημερινή άφιξή τους στη Ρώμη- ότι ξυλοκοπήθηκαν όταν έφτασαν ως συλληφθέντες στο Ισραήλ.

Activists from the Global Sumood Flotilla are being ATTACKED, FORCED to say “Am Yisrail Chai” and ABUSED by Israeli forces under the supervision of Israel’s Minister of National Security Itamar Ben Gvir.



Η Adalah, μια οργάνωση δικαιωμάτων με έδρα το Ισραήλ που εκπροσωπεί τους κρατούμενους, είχε προηγουμένως αναφέρει ότι υπήρχαν «σοβαροί και εκτεταμένοι τραυματισμοί», με τουλάχιστον τρία άτομα να μεταφέρονται στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Οι ισραηλινές Αρχές δεν έχουν σχολιάσει αυτές τις καταγγελίες.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, δήλωσε ότι η χώρα του πραγματοποιεί ειδικές πτήσεις που θα μεταφέρουν Τούρκους πολίτες καθώς και συμμετέχοντες από τρίτες χώρες στην Τουρκία.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας τόνισε ότι οι διπλωμάτες της χώρας στο Ισραήλ ενημερώθηκαν πως περίπου 44 Ισπανοί μέλη του στολίσκου θα αναχωρούσαν από το Ισραήλ στις 15:00 τοπική ώρα.

«Κλιμάκωση ακραίας βίας»

Περισσότερα από 50 σκάφη που συμμετείχαν στον στολίσκο αλληλεγγύης, απέπλευσαν τις προηγούμενες ημέρες με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, προκειμένου να παραδώσουν ανθρωπιστική βοήθεια. Στα σκάφη επέβαιναν 430 άτομα από περισσότερες από 40 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε την ενέργεια ως «επικοινωνιακό τέχνασμα στην υπηρεσία της Χαμάς». Το πρωί της Δευτέρας (18/5), ένοπλοι Ισραηλινοί κομάντος του ναυτικού, άρχισαν να αναχαιτίζουν τον στόλο σε διεθνή ύδατα δυτικά της Κύπρου, περίπου 250 ναυτικά μίλια (460 χιλιόμετρα) από τις ακτές της Γάζας, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό.

Σημειώνεται ότι ένας ακόμα στολίσκος αλληλεγγύης στη Γάζα αναχαιτίστηκε τον περασμένο Οκτώβριο, με αρκετούς να σημειώνουν ότι οι συλλήψεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες και ο τρόπος που αντιμετώπισαν οι Ισραηλινές Αρχές τους ακτιβιστές, αποτέλεσαν «κλιμάκωση ακραίας βίας».