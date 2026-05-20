Γάζα: Διεθνής κατακραυγή κατά του Μπεν-Γκβιρ για τους ακτιβιστές - «Δεν υπάρχει αξιοπρέπεια»

Την οργή πολλών χωρών αλλά και της ισραηλινής κυβέρνησης προκάλεσε με τη στάση του ο υπουργός του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, μετά τις ντροπιαστικές εικόνες που είδαν το φως της δημοσιότητας με ακτιβιστές από τον νέο «στολίσκο για τη Γάζα» να κρατούνται πισθάγκωνα σε κέντρο διαλογής στο λιμάνι του Ασντόντ.

Η πρώτη διεθνής αντίδραση ήρθε από την Ιταλία με την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και τον υπουργό Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι να καταδικάζουν τις αποτρόπαιες εικόνες κρίνοντάς τες «απαράδεκτες». Στο πλαίσιο αυτό, το ιταλικό ΥΠΕΞ θα καλέσει τον πρέσβη του Ισραήλ στη Ρώμη για να ζητήσει επίσημες εξηγήσεις σχετικά με τα όσα συνέβησαν.

Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili. È inammissibile che questi manifestanti, fra cui molti cittadini italiani, vengano sottoposti a questo trattamento lesivo della dignità della persona.

Il Governo italiano sta immediatamente compiendo, ai più alti… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) May 20, 2026

Στη συνέχεια ακολούθησαν και άλλες χώρες μεταξύ των οποίων, η Γαλλία. Ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό καταδίκασε επίσης τις εικόνες ενώ κάλεσε τον Ισραηλινό πρέσβη για εξηγήσεις.

«Οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ εναντίον των επιβατών του στολίσκου Global Sumud, που καταγγέλθηκαν από τους ίδιους τους συναδέλφους του στην ισραηλινή κυβέρνηση, είναι απαράδεκτες», δήλωσε ο Μπαρό σε ανάρτηση στο X. Ο Μπαρό δήλωσε ότι Γάλλοι πολίτες πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και να απελευθερωθούν το συντομότερο δυνατό, αν και πρόσθεσε ότι αντιτίθεται στην προσέγγιση του στολίσκου.

Η Ιρλανδή υπουργός Εξωτερικών Χέλεν Μακέντι δήλωσε «σαστισμένη και σοκαρισμένη» από το βίντεο που ανάρτησε ο ακροδεξιός Ισραηλινός υπουργός.

Αυτοί οι ακτιβιστές «που κρατούνται παράνομα... δεν αντιμετωπίζονται με κανέναν τρόπο με την πρέπουσα αξιοπρέπεια ή σεβασμό», ανέφερε η υπουργός σε ανακοίνωσή της.

Ζήτησε την «άμεση» απελευθέρωση των συλληφθέντων Ιρλανδών που συμμετέχουν στην αποστολή του στολίσκου, συμπεριλαμβανομένης της αδελφής της Ιρλανδής προέδρου Κάθριν Κόνολι.

Η Τουρκία, από όπου αναχώρησε ο «στολίσκος για τη Γάζα», καταδίκασε τη «βάρβαρη νοοτροπία» της ισραηλινής κυβέρνησης. Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών υπογράμμισε σε ανακοίνωσή του ότι ο Μπεν-Γκβιρ «για άλλη μια φορά έδειξε φανερά στον κόσμο τη βίαιη και βάρβαρη νοοτροπία της κυβέρνησης Νετανιάχου».



Τέλος, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς καταδίκασε τις σκηνές του βίντεο λέγοντας πως «αποτελούν έκφραση της ηθικής εξαχρείωσης και του σαδισμού που διέπουν τη νοοτροπία των ηγετών της εγκληματικής εχθρικής οντότητας».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ