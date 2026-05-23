Παρίσι: Μπλόκο εισόδου στη Γαλλία για τον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Η Γαλλία απαγόρευσε την είσοδο στην επικράτειά της στον υπουργό Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με ακτιβιστές του «στολίσκου για τη Γάζα» πεσμένους στα γόνατα και με δεμένα τα χέρια, προκαλώντας διεθνή κατακραυγή.

Την απόφαση των γαλλικών Αρχών ανακοίνωσε το Σάββατο (23/5) ο υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό, προσθέτοντας ότι η απόφαση αντανακλά την οργή για τη μεταχείριση των ακτιβιστών του στολίσκου που κατευθύνονται στη Γάζα. «Από σήμερα, απαγορεύεται στον η είσοδος στον Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ σε γαλλικό έδαφος», έγραψε ο Μπαρό στο X.

«Μαζί με τον Ιταλό ομόλογό μου, ζητώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει επίσης κυρώσεις κατά του Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.