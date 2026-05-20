Flotilla: Διάβημα της Αθήνας στο Ισραήλ για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα», τονίζεται από το ΥΠΕΞ

Σε έντονο διπλωματικό τόνο προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, έπειτα από το περιστατικό που αφορά Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla». Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, η Αθήνα προχώρησε σε επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας προς τις ισραηλινές αρχές, καταδικάζοντας τη συμπεριφορά Ισραηλινού αξιωματούχου και ζητώντας τον άμεσο σεβασμό των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:

«Η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά των πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο "Global Sumud Flotilla" είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας, αναφορικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα και καλούμε τις ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών».

