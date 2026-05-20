Σοκάρουν οι εικόνες από το Ισραήλ: Δεμένοι και γονατιστοί οι ακτιβίστες του στολίσκου για τη Γάζα

Το γύρο του διαδικτύου κάνουν οι σοκαριστικές εικόνες από το λιμάνι της Ασντόντ, όπου μεταφέρθηκαν μέλη του διεθνούς στολίσκου ανθρωπιστικής βοήθειας «Global Sumud Flotilla», μετά τηαναχαίτισή τους από τις ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ.

Οι φωτογραφίες και τα βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας δείχνουν δεκάδες ακτιβιστές να κάθονται στο έδαφος με δεμένα χέρια και γονατιστοί, υπό την ασφυκτική επιτήρηση πάνοπλων Ισραηλινών στρατιωτών.

ככה אנחנו מקבלים את תומכי הטרור



Welcome to Israel 🇮🇱 pic.twitter.com/7Hf8cAg7fC — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 20, 2026

Ενδεικτική η ανάρτηση του υπουργού Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ Ιταμάρ Μπεν - Γκβιρ.



«Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ, εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες εδώ, λέω στον Πρωθυπουργό – δώστε τους σε εμάς για μεγάλο διάστημα, ας τους βάλουμε στις φυλακές των τρομοκρατών».

Ανθρωπιστική βοήθεια και εντάσεις

Η ένταση χτύπησε «κόκκινο» όταν οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις πραγματοποίησαν ρεσάλτο στα 22 σκάφη του στολίσκου, ο οποίος μετέφερε τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας με τελικό προορισμό τη Γάζα.

Το Τελ Αβίβ ξεκαθάρισε σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία παραβίαση του ναυτικού αποκλεισμού της Γάζας, χαρακτηρίζοντας την αποστολή των ακτιβιστών ως «ένα καλά στημένο κόλπο δημοσίων σχέσεων και πρόκληση».

Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι του «Global Sumud Flotilla» καταγγέλλουν τη διαδικασία, κάνοντας λόγο για «παράνομη επιχείρηση σε διεθνή ύδατα» και για κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου, καθώς τα πλοία ακινητοποιήθηκαν εκατοντάδες ναυτικά μίλια μακριά από τον προορισμό τους.

Οι Έλληνες ακτιβιστές

Στο λιμάνι του Ασντότ θα αφιχθούν τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές, οι Έλληνες πολίτες που συμμετέχουν στον στολίσκο του Global Sumud Flotilla,όπως τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού επαναλαμβάνοντας πως η Αθήνα έχει προβεί σε διαβήματα με τα οποία καλεί την ισραηλινή πλευρά να μεριμνήσει για την ασφάλειά τους και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.



Όπως σημείωσε, η πρέσβης στο Τελ Αβίβ αύριο Πέμπτη θα μεταβεί στο χώρο της καταγραφής προκειμένου να φροντίσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.