ΥΠΕΞ: Τις επόμενες ώρες φτάνουν στο Ισραήλ οι Έλληνες που συμμετείχαν στον στολίσκο για τη Γάζα

Στο λιμάνι του Ασντόντ αναμένεται να φτάσουν τις επόμενες ώρες οι Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στην αποστολή του στολίσκου «Global Sumud Flotilla», σύμφωνα με ενημέρωση που έδωσαν οι Ισραηλινές Αρχές στο ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, θα ακολουθήσουν οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησής τους ενώ η πρέσβης της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ κα Μάγια Σολωμού, θα μεταβεί, πιθανότητα την Πέμπτη 21 Μαΐου το πρωί, στον χώρο για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Παράλληλα, θα μεριμνήσει ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο οι διαδικασίες για τον ταχύτερο δυνατό και ασφαλή επαναπατρισμό τους.

«Το υπουργείο Εξωτερικών έχει προβεί σε διαβήματα προς την ισραηλινή πλευρά, με τα οποία καλείται να μεριμνήσει για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών και την ταχεία διεκπεραίωση των προβλεπόμενων διαδικασιών», τόνισε και πρόσθεσε πως παραμένει σε ανοιχτή γραμμή με τους συγγενείς και τους οικείους των επιβαινόντων για άμεση ενημέρωση.

«Απαιτούμε την απόλυτη τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, σεβασμό της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών», επεσήμανε η κα Ζωχιού.