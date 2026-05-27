Γάζα: Νεκρός σε ισραηλινή επίθεση ο νέος επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς

Την εξουδετέρωση ενός ακόμη ηγετικού στελέχους της Χαμάς ανακοίνωσε ο Ισραηλινός στρατός την Τετάρτη 27 Μαΐου ύστερα από επιδρομή που πραγματοποίησε στη Γάζα.

Οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί έλαβαν χώρα τη νύχτα της Τρίτης 26 Μαΐου με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο διοικητής του ένοπλου βραχίονα της παλαιστινιακής οργάνωσης, Μοχάμεντ Όντεχ, λίγες μόλις ημέρες μετά τον θάνατο προκατόχου του σε παρόμοια επίθεση.



Την ίδια ώρα, ανακοινώθηκε ότι σκοτώθηκαν και τρεις Παλαιστίνιοι ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν. Η επίθεση είχε στόχο πολυκατοικία σε μία από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της πόλης της Γάζας, σύμφωνα με τοπικούς γιατρούς και αυτόπτες μάρτυρες.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι τουλάχιστον πέντε πύραυλοι έπληξαν το κτίριο σχεδόν ταυτόχρονα και από διαφορετικές κατευθύνσεις. Η επίθεση έπληξε τους τρεις τελευταίους ορόφους του κτιρίου αλ-Καγιάλι, ενώ στοςυ δρόμους κυκλοφορούσαν αρκετοί πολίτες του παλαιστινιακού θύλακα ενόψει της μουσουλμανικής γιορτής Ιντ αλ-Άντχα.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας, γνωστή ως Σιν Μπετ, καθώς και ο ισραηλινός στρατός, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωση ότι στοχοποιήθηκαν κτίρια που χρησιμοποιούνταν ως κρησφύγετο του Όντεχ, έπειτα από πολύμηνη παρακολούθηση των κινήσεών του. «Στο πλαίσιο της κοινής επιχείρησης για την εξουδετέρωση του τρομοκράτη Μουχάμαντ Όντεχ, πολλά κτίρια στην καρδιά της πόλης της Γάζας που χρησίμευαν ως κρησφύγετό του δέχθηκαν επίθεση, έπειτα από μήνες παρακολούθησης από τις υπηρεσίες πληροφοριών με στόχο την καταγραφή των κινήσεών του και εκείνων των συνεργατών του στην οργάνωση».

Πρόσθεσαν επίσης ότι χτυπήθηκε «ένα κοντινό διαμέρισμα που ανήκε σε μέλος της Χαμάς, το οποίο συμμετείχε στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου και ανήκε στον στενό κύκλο συνεργατών του Όντεχ».

Ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο των επιθέσεων, ωστόσο αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση στους επάνω ορόφους εξαιτίας της έκτασης των ζημιών και της έντονης συμφόρησης στην περιοχή.

Νετανιάχου: «Ήταν ένας από τους αρχιτέκτονες της 7ης Οκτωβρίου»

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ανέφερε την Τρίτη ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις στόχευσαν τον Μοχάμεντ Όντεχ, χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους αρχιτέκτονες» των επιθέσεων της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Ο Όντεχ ήταν υπεύθυνος για τη δολοφονία, την απαγωγή και τον τραυματισμό πολλών Ισραηλινών πολιτών και στρατιωτών των IDF», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ο προκάτοχός του στην ηγεσία της ένοπλης πτέρυγας της οργάνωσης, Ιζ αντ-Ντιν αλ-Χαντάντ, σκοτώθηκε σε άλλη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίτερα μέσα στον Μάιο.

Από την πλευρά της, η Χαμάς έχει επανειλημμένα κατηγορήσει το Ισραήλ ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας και ότι επιτίθεται σε αμάχους. Το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής πλευράς αναφέρει ότι περισσότεροι από 800 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας.