Χαμάς: Διάλυση της κυβέρνησής της στη Γάζα

Σε επίσημη ανακοίνωση προχώρησε σήμερα η Χαμάς για τη διάλυση της ντε φάκτο κυβέρνησής της στη Γάζα με τους διεθνείς αναλυτές να σημειώνουν πως πρόκειται για ένα σήμα που θέλει να δώσει η παλαιστινιακή οργάνωση πως είναι έτοιμη να παραδώσει τη διοικητική της εξουσία, όπως προβλέπεται από το ειρηνευτικό σχέδιο που παρουσιάστηκε το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Χαμάς προτίθεται να καταργήσει την κυβερνητική επιτροπή που επέβλεπε τα υπουργεία εδώ και χρόνια και να παραδώσει τα ινία σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, σε μια προσπάθεια να πιέσει το Ισραήλ να τηρήσει άλλα μέρη του ειρηνευτικού σχεδίου που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Τα ίδια τα υπουργεία και το διορισμένο σ' αυτά προσωπικό θα παραμείνουν στη θέση τους, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Χαμάς, ενώ η οργάνωση θα εξακολουθήσει να επιβλέπει την ασφάλεια και την αστυνόμευση σε τμήματα της Γάζας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της μετά την εκεχειρία.

Hamas has announced the dissolution of its governing committee. After running the Gaza Strip for nearly two decades, it will allow a transitional, technocratic committee to assume responsibility.



Al Jazeera’s Hani Mahmoud and Nour Odeh reports. pic.twitter.com/j4Q50CZlap — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 6, 2026

Αντίδραση «Συμβουλίου Ειρήνης» και Ισραήλ

Από την πλευρά του, το «Συμβούλιο Ειρήνης» (Board of Peace), το οποίο έχει διορισθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ και συστάθηκε για την παρακολούθηση του ειρηνευτικού σχεδίου, σχολίασε σχετικά με τις ανακοινώσεις της Χαμάς πως «η αξιολόγησή μας θα καθοδηγείται από πράξεις, όχι από υποσχέσεις, για την κάλυψη των κρίσιμων αναγκών του λαού της Γάζας».

Το Ισραήλ μέχρι στιγμής δεν έχει προβεί σε σχετικές δηλώσεις, ενώ συνεχίζονται όλο αυτό το διάστημα επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων τόσο στην περιοχή της Γάζας, όσο και στη Δυτική Όχθη.



