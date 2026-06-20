Νεκρός εικονολήπτης του Al Jazeera στη Γάζα - «Τρομοκράτη της Χαμάς» τον αποκαλεί το Ισραήλ

Το τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου ότι ένας από τους δημοσιογράφους του σκοτώθηκε έπειτα από ισραηλινό βομβαρδισμό στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με το δίκτυο, «ο εικονολήπτης του καναλιού Al Jazeera Live, ο συνάδελφός μας Άχμεντ Ουίσαχ, καθώς και δύο άλλοι άνθρωποι, σκοτώθηκαν στον ισραηλινό βομβαρδισμός ενός σπιτιού στο κέντρο της Λωρίδας της Γάζας», όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του μέσου.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε ότι εξουδετέρωσε στη Γάζα έναν δημοσιογράφο, τον οποίο χαρακτήρισε «τρομοκράτη της Χαμάς». Ωστόσο, δεν παρουσίασε στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό αυτό, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσει ανακοίνωση «με περισσότερες λεπτομέρειες».

Νωρίτερα, ιατρικές πηγές στη Λωρίδα της Γάζας είχαν αναφέρει ότι πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς που σημειώθηκαν στην Πόλη της Γάζας, παρά την κατάπαυση του πυρός που είχε συμφωνηθεί τον περασμένο Οκτώβριο.