Ισπανία: Διατάχθηκε έρευνα για ξυλοδαρμό ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας σε αεροδρόμιο

Πανικός επικράτησε στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο την ημέρα που απελάθηκαν οι Ισπανοί ακτιβιστές που συμμετείχαν στον «στολίσκο για τη Γάζα» καθώς έξω από την αίθουσα αφίξεων μια ομάδα συγκρούστηκε με αστυνομικές δυνάμεις.

Όπως μαρτυρούν βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ένταση προκλήθηκε μέχρι στιγμής για άγνωστη αιτία, με την αστυνομία να κάνει χρήση ακόμη και των γκλομπ ενώ έγιναν και τέσσερις συλλήψεις. Η κυβέρνηση των Βάσκων ανακοίνωσε ότι θα διερευνήσει τις ενέργειες της Ertzaintza (Βασκικής Αστυνομίας).

Όπως μεταδίδει το France24, η Ertzaintza αναπτύχθηκε στο αεροδρόμιο για να διασφαλίσει ότι οι ακτιβιστές του στολίσκου θα τύχουν υποδοχής από όσους τους περίμεναν αλλά και οι υπόλοιποι επιβάτες της πτήσης δεν θα παρεμποδιστούν. «Βλέποντας τις εικόνες, δεν καταφέραμε ούτε το ένα ούτε το άλλο», δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Ασφαλείας της κυβέρνησης των Βάσκων, Μπίνγκεν Ζουπίρια, ο οποίος εξέφρασε «διπλή» λύπη για όσα συνέβησαν.

Ωστόσο, ο αξιωματούχος υπερασπίστηκε τις ενέργειες της Ertzaintza και δήλωσε ότι αναλαμβάνει προσωπικά την ευθύνη για την αστυνομική επιχείρηση. Επίσης, ανέφερε ότι θα ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθεί εάν οι αστυνομικοί ενήργησαν σύμφωνα με τους κανονισμούς, ενώ ζήτησε και ανάλυση «της συμπεριφοράς ορισμένων ατόμων που προκάλεσαν την ένταση».

Ο Ζουπίρια έκανε λόγο για «σπρωξίματα» και «προκλήσεις», αν και απέφυγε να δώσει πιο λεπτομερή περιγραφή ή να αποδώσει συγκεκριμένες ευθύνες. «Αυτό που συνέβη δεν έπρεπε να είχε συμβεί», κατέληξε ο υπουργός Ασφαλείας.

Aquí se ve perfectamente cómo es la Ertzaintza la que unilateralmente y sin causa alguna que lo justifique apaliza a las militantes de la Flotilla que acaban de ser liberadas del secuestro y las torturas de Israel. Asco es poco. Nauseabunda y criminal complicidad con genocidas. pic.twitter.com/19SsOrZin9 — alemvelasco_ (@alemvelasco_) May 23, 2026

«Χτυπήθηκαν ενώ έφεραν ήδη τραύματα»

Οι διοργανωτές του στολίσκου καταδίκασαν την αστυνομική ενέργεια. «Είμαστε εξοργισμένοι από τη βίαιη επίθεση που διέπραξε η Ertzaintza εναντίον των συμμετεχόντων που μόλις είχαν επιστρέψει στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Οι ακτιβιστές αυτοί, οι οποίοι μόλις είχαν επιβιώσει από ημέρες συστηματικών απαγωγών, βασανιστηρίων και σοβαρής ψυχολογικής και σωματικής βίας στα χέρια των Ισραηλινών Δυνάμεων Κατοχής, δεν βρήκαν καταφύγιο αλλά άμεση και επιλεκτική αστυνομική βαρβαρότητα μόλις πάτησαν το πόδι τους στο έδαφος της πατρίδας τους», αναφέρει η Global Sumud, διευκρινίζοντας ότι ορισμένοι από όσους αντιμετώπισαν την αστυνομική βία «είχαν μόλις λάβει εξιτήριο από ιατρικά κέντρα, έχοντας σοβαρά και επώδυνα τραύματα».

Η Διεθνής Αμνηστία συμμετείχε στις καταδίκες, τονίζοντας σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι άνθρωποι που είχαν ήδη χτυπηθεί και βρίσκονταν στο έδαφος ξυλοκοπήθηκαν επανειλημμένα με γκλομπ».

Λόγω αυτών των γεγονότων, η οργάνωση απαίτησε «ενδελεχή έρευνα και αποτελεσματική λογοδοσία» και ζήτησε «απαγόρευση της χρήσης γκλομπ εναντίον ακινητοποιημένων ατόμων» στα πρωτόκολλα της αστυνομίας.