Θρίλερ για τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ για 32 πλοία

Σε ένα σύνθετο διπλωματικό παζλ με παγκόσμιες προεκτάσεις εξελίσσονται οι συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη για ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης, με τις δύο πλευρές να εμφανίζονται κοντά σε ορισμένα σημεία, αλλά μακριά από την τελική υπογραφή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται επιφυλακτικός, τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε μια «κακή συμφωνία» και ζητώντας σαφείς εγγυήσεις πριν από οποιαδήποτε συμφωνία.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη αναγνωρίζει πρόοδο σε επιμέρους ζητήματα, ωστόσο επισημαίνει ότι οι βασικές διαφωνίες παραμένουν.

Κομβικό σημείο των διαπραγματεύσεων αποτελούν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν την απρόσκοπτη ναυσιπλοΐα, ενώ το Ιράν επιμένει στον δικό του ρόλο ασφαλείας στην περιοχή.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε πως υπάρχει πρόοδος, κάνοντας λόγο για «κάτι γερό στο τραπέζι» σχετικά με περιορισμένης διάρκειας συμφωνία για το πέρασμα από το στενό.

«95% έτοιμο» το σχέδιο, αλλά χωρίς τελική συμφωνία

Το μεγαλύτερο εμπόδιο παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Σύμφωνα με αμερικανικές πηγές, το πλαίσιο συμφωνίας φέρεται να έχει ολοκληρωθεί κατά 95%, προβλέποντας προσωρινές ρυθμίσεις και σταδιακές αμοιβαίες υποχωρήσεις.

Ωστόσο, η παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου παραμένει βασικό σημείο διαφωνίας, με την Τεχεράνη να αρνείται ότι έχει δεσμευτεί σε κάτι τέτοιο.

Όπως μεταδίδει το Reuters, Ιρανοί και Αμερικανοί διαπραγματευτές είχαν συνομιλίες στη Ντόχα με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ και το ιρανικό απόθεμα υψηλού εμπλουτισμένου ουρανίου, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο απελευθέρωσης δεσμευμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν έχει συμφωνήσει στην παράδοση του πυρηνικού της αποθέματος, ενώ συνεχίζει να δηλώνει ότι μια τελική συμφωνία δεν είναι ακόμη κοντά.

🇺🇸🇮🇷 IRAN IS READY TO TRANSFER HIGHLY ENRICHED URANIUM PER AL HADATH



SENIOR SOURCES REPORT THAT IRAN IS PREPARED TO TRANSFER ITS URANIUM TO CHINA



IRAN WANTS GUARANTEES FROM CHINA BEFORE MOVING FORWARD WITH AN AGREEMENT WITH THE U.S.

Νέες κινήσεις στο Ορμούζ - 32 πλοία με άδεια διέλευσης

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα προκύπτουν από το πεδίο των εξελίξεων στα Στενά του Ορμούζ.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 32 ακόμη εμπορικά πλοία έλαβαν άδεια διέλευσης από το στενό μέσα στις τελευταίες 24 ώρες, σε συντονισμό με τις ναυτικές δυνάμεις της χώρας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πέντε μεγάλα πετρελαιοφόρα που χρειάζονταν άμεση διέλευση πέρασαν επίσης με άδεια του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ενώ τα υπόλοιπα πλοία αναμένεται να ολοκληρώσουν τη διέλευση μέσα στην ημέρα.

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας

Όπως αναφέρει το CBS News, δύο αξιωματούχοι με γνώση των διαπραγματεύσεων υποστήριξαν ότι το προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ–Ιράν προβλέπει το άμεσο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα πρέπει να λάβει μέτρα ώστε η ναυσιπλοΐα να επιστρέψει σε προπολεμικά επίπεδα μέσα σε διάστημα 30 ημερών, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συμφωνίας αποκλιμάκωσης.

Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει πλήρη αποδόμηση των ιρανικών πυρηνικών υποδομών και απομάκρυνση του εμπλουτισμένου υλικού.

Ο Τραμπ επαναφέρει τις «Συμφωνίες του Αβραάμ»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει τις «Συμφωνίες του Αβραάμ», καλώντας αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να προσχωρήσουν στη διαδικασία εξομάλυνσης σχέσεων με το Ισραήλ.

Οι συνομιλίες συνοδεύονται από έντονο παρασκήνιο, μυστικές επαφές και πολιτικές πιέσεις και στις δύο πλευρές.

Αμερικανικές πηγές αναφέρουν ότι το προσχέδιο είναι σχεδόν έτοιμο, αλλά η τελική συμφωνία παραμένει ανοιχτή, ενώ δεν αποκλείεται –σε περίπτωση αποτυχίας– ακόμη και επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Την ίδια ώρα, η περιοχή παραμένει σε ένταση, με το Ιράν να ανακοινώνει την κατάρριψη «εχθρικού» drone και να στέλνει μήνυμα ισχύος για την ασφάλεια του Περσικού Κόλπου.