Νότια Κορέα: Όλα δείχνουν ότι το Ιράν χτύπησε με πύραυλο το πλοίο μας στα Στενά του Ορμούζ

Την πεποίθηση ότι ιρανικός πύραυλος ήταν αυτός που κατέστρεψε το φορτηγό πλοίο Namu στα Στενά του Ορμούζ στις αρχές του μήνα ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας την Τετάρτη 27 Μαΐου.

Ειδικότερα, αν και το Ιράν δια μέσου του πρέσβη του στη Σεούλ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά τις κατηγορίες, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap News, παρουσιάστηκε η πρώτη εκτίμηση της κυβερνητικής έρευνας. Όπως αναφέρουν η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές στο κάτω μέρος του πρυμναίου κύτους του πλοίου. «Διάφορα στοιχεία υποδεικνύουν το Ιράν», δήλωσε η υφυπουργός Εξωτερικών Παρκ Γιουν-τζου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η Σεούλ δεν έχει προσδιορίσει οριστικά ποιος ευθύνεται ούτε εάν η επίθεση ήταν σκόπιμη.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε τα συντρίμμια από άγνωστα αντικείμενα που εντοπίστηκαν στο εσωτερικό του πλοίου μετά την επίθεση. Σύμφωνα με την ανάλυση, το Namu δέχθηκε δύο επιθέσεις. Η πρώτη κεφαλή δεν εξερράγη, ενώ η δεύτερη προκάλεσε τις ζημιές.

Παράλληλα, το υπουργείο ανέφερε ότι τα συστατικά που εντοπίστηκαν στα συντρίμμια δείχνουν πως τα αντικείμενα πιθανότατα κατασκευάστηκαν στο Ιράν. «Οι κινητήρες τους ήταν παρόμοιοι με τους κινητήρες turbojet που κατασκευάζονται στο Ιράν», δήλωσε η Παρκ, σημειώνοντας επίσης ότι ένα από τα εξαρτήματα έφερε σημάνσεις που φαίνεται να χρησιμοποιούνται από Ιρανό κατασκευαστή.

Επιπλέον, οι κεφαλές έμοιαζαν με εκείνες που χρησιμοποιούνται στους ιρανικούς πυραύλους κατά πλοίων Noor ή Qader, σύμφωνα με την ίδια.

Η Νότια Κορέα κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για να του γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα της έρευνας και να εκφράσει επίσημα τη διαμαρτυρία της, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Αμέσως μετά τη γνωστοποίηση του περιστατικού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε σπεύσει να δηλώσει ότι το Ιράν χτύπησε το νοτιοκορεατικό πλοίο και είχε καλέσει τη Σεούλ να συμμετάσχει στις προσπάθειες υπό την ηγεσία των ΗΠΑ για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στον Πορθμό.