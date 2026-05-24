Ρούμπιο: Τις επόμενες ώρες ο κόσμος μπορεί να λάβει μια καλή είδηση - Συγκρατημένη η Τεχεράνη

Ασαφές παραμένει το τοπίο γύρω από ένα πιθανό «μνημόνιο κατανόησης» μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Αξιωματούχοι παραδέχονται ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ακανθώδη σημεία προς διευθέτηση.

Τι ισχύει για το ουράνιο

Ένα από αυτά είναι το ουράνιο. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη δεν έχει συμφωνήσει να παραδώσει το απόθεμά της σε ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού.

Η πηγή δήλωσε ότι το θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν δεν εντάσσεται στην προκαταρκτική συμφωνία με τις ΗΠΑ.

«Το πυρηνικό ζήτημα θα συζητηθεί στις διαπραγματεύσεις για μια τελική συμφωνία και ως εκ τούτου δεν αποτελεί τμήμα της τρέχουσας συμφωνίας. Δεν έχει υπάρξει συμφωνία για να μεταφερθεί εκτός χώρας το απόθεμα του Ιράν σε υψηλού εμπλουτισμού ουράνιο», είπε χαρακτηριστικά.

Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, όσον αφορά το «πλήρες άνοιγμα» στο Ορμούζ, στο πλαίσιο της συμφωνίας των δύο πλευρών, αξιωματούχος τονίζει ότι δεν θα γυρίσει στο status που ήταν πριν την έναρξη του πολέμου.

Σύμφωνα με ιρανικά ΜΜΕ, η Τεχεράνη ζητάει να υπάρχει ένα διάστημα 30 ημερών προσαρμογής και εφαρμογής μέτρων που συνδέονται με τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό. Μόλις αυτός αρθεί λένε ότι θα ανοίξουν και πάλι τη δίοδο. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, πως το Ιράν τονίζει διαρκώς την κυριαρχία του πάνω στα Στενά.

Tasnim: Τέλος του πολέμου σε όλα τα μέτωπα

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε σήμερα, Κυριακή 24 Μαΐου, ότι μία πιθανή συμφωνία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ περιλαμβάνει τον τερματισμό του πολέμου σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, με την Ουάσιγκτον να προχωρά σε αναστολή κυρώσεων για το ιρανικό πετρέλαιο στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Αυτό θα απαιτούσε από το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις.

O εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε πως έχουν «μειωθεί τα σημεία διαφωνιών» ωστόσο διέψευσε πως οι δύο χώρες είναι κοντά σε συμφωνία καθώς δεν τα έχουν βρει σε σημεία-κλειδί και κατηγόρησε τις ΗΠΑ για αντιφατικές δηλώσεις.



Αισιόδοξος ο Μαρκο Ρούμπιο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι είναι πιθανή μια ανακοίνωση αργότερα σήμερα αναφορικά με μια συμφωνία με το Ιράν.

«Πιστεύω ότι είναι πιθανόν, τις επόμενες ώρες, ο κόσμος να λάβει μια καλή είδηση», δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Νέο Δελχί.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ