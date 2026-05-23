Τραμπ: «Οι διαπραγματευτές ΗΠΑ-Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι οι διαπραγματευτές των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν «πλησιάζουν πολύ» στο να οριστικοποιήσουν μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.



Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ενδεχόμενη τελική συμφωνία θα εμποδίσει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα διασφαλίσει ότι θα υπάρξει «ικανοποιητική διαχείριση» του ιρανικού εμπλουτισμένου ουρανίου, σύμφωνα με το CBS



«Θα υπογράψω μόνο μια συμφωνία με την οποία θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», φέρεται να δήλωσε ο Τραμπ. Το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Πακιστάν, που μεσολαβεί, δήλωσαν σήμερα ότι έγινε πρόοδος στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου, που διαρκεί ήδη σχεδόν τρεις μήνες.



«Κάθε μέρα το πράγμα βελτιώνεται», δήλωσε ακόμα ο Αμερικανός πρόεδρος σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.



Σύμφωνα με το CBS, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στις συνομιλίες, η τελευταία πρόταση περιλαμβάνει το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, το ξεπάγωμα ιρανικού ενεργητικού σε τράπεζες του εξωτερικού και τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων για επιπλέον 30 ημέρες.



Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο δεν διευκρίνισε εντούτοις από ποια πλευρά προέρχονται αυτές οι προτάσεις.



Ο Τραμπ θα συζητήσει το τελευταίο σχέδιο συμφωνίας σήμερα με τους συμβούλους του και μπορεί να λάβει μέχρι αύριο, Κυριακή, μια απόφαση για το αν θα επαναλάβει τον πόλεμο, δήλωσε ο ίδιος σε χωριστή συνέντευξή του στον ειδησογραφικό ιστότοπο Axios και μετρίασε τις προσδοκίες λέγοντας ότι οι πιθανότητες για μια συμφωνία είναι «50-50».



«Είτε θα επιτύχουμε μια καλή συμφωνία είτε θα τους ανατινάξω σε χίλιες κολάσεις», είπε ο Ντοναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τον Axios.

Financial Times: Προς συμφωνία για παράταση της κατάπαυσης του πυρός

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται πρόσωπα ενημερωμένα για τις συνομιλίες, μεσολαβητές πιστεύουν ότι πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση για 60 ημέρες της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου για τη διεξαγωγή συνομιλιών σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.



Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει το σταδιακό άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, συνομιλίες για την αραίωση ή τη μεταφορα του αποθέματος εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν και βήματα από την Ουάσινγκτον για τη χαλάρωση του αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών και των κυρώσεων, προστίθεται στο ρεπορτάζ.



Εξάλλου, άραβας αξιωματούχος είπε στο Ρόιτερς ότι ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα έχει σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Αιγύπτου, της Τουρκίας και του Πακιστάν.