Ιράν: Υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις αλλά όχι προοπτική άμεσης συμφωνίας

Μετά από εβδομάδες απειλών και συνομιλιών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται να βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία που θα φέρει ένα οριστικό τέλος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που έχει κλονίσει την παγκόσμια οικονομία.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε πως αν και οι συνομιλίες βρίσκονται σε ένα καλό επίπεδο και έχουν συμφωνηθεί αρκετά ζητήματα, σε καμία περίπτωση δεν διαφαίνεται να υπάρχει σύντομα μια οριστική συμφωνία.

«Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε ένα συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται», δήλωσε ο Μπαγκάι. «Αλλά το να πούμε ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη, κανείς δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει», πρόσθεσε, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι είναι αφερέγγυα.

Πρόσθεσε ότι εάν οριστικοποιηθεί μια συμφωνία, ορισμένες λεπτομέρειες του μνημονίου συνεννόησης και άλλα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού ζητήματος, θα αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε διάστημα 60 ημερών.

«Οι αλλαγές των τελευταίων εβδομάδων προκλήθηκαν από τη μεσολάβηση του Πακιστάν και άλλων χωρών», είπε, προσθέτοντας ότι οι συνομιλίες περιελάμβαναν και μια ρήτρα για τον τερματισμό της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στον Λίβανο.

Τέλη για «υπηρεσίες πλοήγησης» στα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα επιβάλλει τέλη για «υπηρεσίες πλοήγησης», αντί για διόδια, σε πλοία που διέρχονται από τα στρατηγικά Στενά του Ορμούζ.

«Οι παρεχόμενες υπηρεσίες, δηλαδή οι υπηρεσίες πλοήγησης και τα μέτρα που είναι απαραίτητα για την περιβαλλοντική προστασία των στενών, του Περσικού Κόλπου και της Θάλασσας του Ομάν, απαιτούν την είσπραξη ορισμένων τελών», δήλωσε ο Εσμαΐλ Μπαγκάι. Ωστόσο, υποστήριξε ότι το Ιράν «δεν επιδιώκει να εισπράξει διόδια».

Εξήγησε επίσης ότι η διαχείριση της πλωτής οδού ανήκε στις παράκτιες χώρες. «Είμαστε σε επαφή με τις χώρες που συνορεύουν με τα Στενά για να παρέχουμε ασφάλεια εκεί και να προστατεύσουμε τα συμφέροντά τους».

Το Ισραήλ μπορεί να «τορπιλίσει» τις τρέχουσες συνομιλίες

Αναφερόμενος στο Ισραήλ, ο Μπαγκάι στάθηκε στην πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου τονίζοντας ότι το τελ Αβίβ θα μπορούσε να «υπονομεύσει» τις συνομιλίες.

«Η σιωνιστική οντότητα κάνει ό,τι μπορεί για να υπονομεύσει τη συμφωνία και αναμένουμε κάποιες ενέργειες από το Ισραήλ. Τίποτα δεν αποκλείεται. Ωστόσο, οι χώρες που ζητούν πόλεμο και εχθροπραξίες, συμπεριλαμβανομένης της σιωνιστικής οντότητας, γίνονται ευρέως αντιληπτές στα μέσα ενημέρωσης και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στους Αμερικανούς αξιωματούχους» είπε.