Κρίσιμη στροφή στις σχέσεις ΗΠΑ–Ιράν: Κοντά σε 60ήμερη παράταση εκεχειρίας

Κάνε κλικ και δες περισσότερο Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φαίνεται πως πλησιάζουν σε μια συμφωνία για την παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται διεθνή μέσα όπως οι Financial Times και το Axios.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση, οι διαρροές δείχνουν ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων.

Τα βασικά σημεία του σχεδίου

Το υπό συζήτηση πλαίσιο συμφωνίας περιλαμβάνει:

Παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες

Άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και αποναρκοθέτηση από το Ιράν

Σταδιακή χαλάρωση των αμερικανικών κυρώσεων

Άρση περιορισμών στα ιρανικά λιμάνια

Ελεύθερες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια της συμφωνίας

Έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα και τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι υπάρχει πρόοδος στις συνομιλίες και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ανακοινώσεων μέσα στις επόμενες ημέρες.

Από την πλευρά της, η Τεχεράνη κάνει λόγο για ένα «μνημόνιο συνεννόησης» που βρίσκεται υπό οριστικοποίηση.

Παραμένουν τα «αγκάθια»

Παρά τη θετική δυναμική, δεν έχει επιτευχθεί ακόμη τελική συμφωνία.

Ιρανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές διαφωνίες, κυρίως γύρω από το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο αποτελεί και το βασικότερο εμπόδιο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας.