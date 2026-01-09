Ζωζώ Σαπουντζάκη: Η μεγάλη της επιθυμία όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο

Από μέρα σε μέρα αναμένεται να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο η Ζωζώ Σαπουντζάκη. Η 92χρονη ηθοποιός νοσηλεύεται εδώ και μερικές ημέρες εξαιτίας ενός προβλήματος που αντιμετωπίζει με τα πνευμόνια της και κάνει θεραπεία που πάει καλά. Η Ζωζώ είναι ευδιάθετη, βλέπει φίλους, τραγουδά και περιμένει την ημέρα που θα της επιστρέψουν οι γιατροί να πάει βόλτα με το αυτοκίνητο!

Η στενή της φίλη και συνεργάτιδα, Σταυρίνα Ευστρατιάδου, μίλησε στο “Πρωινό” για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού: «Την Κυριακή (4/1) το βράδυ, ήμασταν στο σπίτι της διάφοροι φίλοι, ανάμεσά τους και η Άννα Φόνσου. Ξαφνικά η Ζωζώ αισθάνθηκε μία αδιαθεσία. Της μέτρησα το οξυγόνο και πήρα αμέσως τηλέφωνο τον γιατρό της γιατί είχε πέσει αρκετά το οξυγόνο. Μου είπε ότι πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα. Οι γιατροί έκαναν το καλύτερο και τώρα κάνει μία θεραπεία σχετικά με τα πνευμόνια της».

Τι τη ρωτούν οι νοσοκόμες

«Η Ζωζώ είναι ευδιάθετη, συνήλθε, κάνει χιούμορ. Το δωμάτιό της δεν έχει γεμίσει με λουλούδια, γιατί όπως ξέρετε, απαγορεύονται στο νοσοκομείο. Υπάρχουν, όμως, λουλούδια στην υποδοχή και φυσικά πολλά τηλέφωνα από κόσμο που την αγαπάει».

Όλοι ανησυχούν, αλλά η Ζωζώ Σαπουντζάκη είναι πολύ δυνατή κι αυτή τη φορά τα κατάφερε. Είναι πάντα αισιόδοξη. Έχουμε ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, παίζει τα τραγούδια της και τραγουδάει πάνω σε αυτά. Βλέπει τηλεόραση, ενημερώνεται, με ρωτάει κι εμένα, οι νοσοκόμες τη ρωτούν ποια είναι τα μυστικά ομορφιάς της. Λέει τα δικά της, όλα καλά. Έρχονται φίλοι και την επισκέπτονται και της μεταφέρω τα μηνύματα που της στέλνει ο κόσμος που την αγαπάει πολύ.

Η Ζωζώ είναι πάντα κοκέτα, τη φτιάχνω κι εγώ. Τις επόμενες μέρες θα πάρουμε εξιτήριο είπε ο γιατρός και θα ακολουθήσουμε μια θεραπεία στο σπίτι. Εκείνη μου είπε πως όταν συνέλθει και το επιτρέψουν οι γιατροί, θέλει να μπούμε στο αυτοκίνητο και να πάμε βόλτες».