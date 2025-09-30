Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ξάπλα στην πισίνα - Ενοχλημένη που γράφουν ότι είναι κατάκοιτη

Με αφορμή κάποια δημοσιεύματα που ήθελαν τη Ζωζώ Σαπουντζάκη να είναι κατάκοιτη, η στενή της Σταυρίνα Ευστρατιάδου μίλησε στο «Πρωινό» και ξεκαθάρισε πως η σταρ απολαμβάνει τις διακοπές της με τον σύντροφό της Πύρρο Αναγνωστόπουλο, κολυμπάει στην πισίνα, τρώει ό,τι στερήθηκε από μικρό παιδί και είναι ανέμελη, αφού τα έχει τακτοποιήσει όλα στη ζωή της! «Δεν είναι στην Κινέτα, στο εξοχικό της γιατί είναι και λίγο ψυχοφθόρο να βλέπει το καμένο σπίτι. Είπαμε να κάνει μόνο θετικές σκέψεις τώρα πια. Έχουμε ένα πολύ ωραίο εξοχικό στους Αγίους Θεοδώρους.

Ξαφνικά βγαίνει ο κάθε τυχάρπαστος θα έλεγα και μια εφημερίδα, και λένε: η κυρία Σαπουντζάκη τι να κάνει αυτή τη στιγμή; Εμείς βγαίνουμε τα βράδια, πηγαίνουμε για φαγητό, διασκεδάζουμε. Είναι πολύ καλά. Μόνο κατάκοιτη δεν είναι. Την είχε δει ο κόσμος στο αναπηρικό καρότσι. Ήταν ένα πρόβλημα, είχε μαζέψει υγρό το γόνατό της. Πέρασε με κάποιες φυσιοθεραπείες. Πέρασε. Τώρα είναι καλά η γυναίκα, αλλά, έχουν μείνει εκεί. Ο κίτρινος τύπος, ως συνήθως, έχει μείνει εκεί, γιατί αυτό συμφέρει μάλλον, πουλάει. Τώρα σε λίγες ημέρες θα επιστρέψουμε και στην Αθήνα.

«Κόλλησαν από τα πολλά φιλιά»

Τον Ιούνιο πέρασε ένα πρόβλημα αναπνευστικό. Έναν ιό πήρε βασικά στους πνεύμονες, την είδε πνευμονολόγος, νοσηλεύτηκε λίγες ημέρες και με την κατάλληλη αντιβίωση επανήλθε. Τους είχα και τους δυο μαζί με τον σύντροφό της, στο ίδιο δωμάτιο νοσοκομείου, προληπτικά όλα αυτά για να πάρουν την κατάλληλη αντιβίωση και να είναι οι γιατροί από πάνω τους. Αλλά κόλλησαν από την πολλή αγάπη γιατί μας είπε ο γιατρός ότι τα πολλά φιλιά και οι αγκαλιές αυτά κάνουν.

Η γυναίκα έχει καλή υγεία. Αλλά, σε αυτή την ηλικία σίγουρα υπάρχουν κάποια προβλήματα κατά καιρούς, τα οποία λύνονται. Εύχομαι να ζήσει ευχάριστα, ευτυχισμένα και τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής της. Γι’ αυτό και την περιβάλλουμε με τόση αγάπη και τόση φροντίδα. Θέλει να είναι με ανθρώπους που την αγαπάνε. Ο Πύρρος την αγαπάει πάρα πολύ. Εγώ την αγαπάω. Τα έχει τακτοποιήσει όλα. Είναι ανέμελη πια. Ξέγνοιαστη. Δεν την απασχολεί τίποτα.

«Έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη»

Είχε προτάσεις από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης να πάει τον Νοέμβριο, για να τη βραβεύσουν μαζί με άλλους βετεράνους του ελληνικού κινηματογράφου, αλλά δεν θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Έχει χαλαρώσει, έχει βγει από αυτό το τριπάκι που είχε από τότε που ήταν μικρή, να τρώει μόνο συγκεκριμένα πράγματα και τρώει τα γλυκάκια της, τρώει μακαρόνια, τρώει πίτσα, τρώει αυτά που στερήθηκε μια ζωή.

Γιατί δεν πρέπει πια να μπει μέσα σε κάποια τουαλέτα, που είχε το άγχος α, να μην φάω μήπως δεν κουμπώσει. Με αυτό το άγχος ζούσε όλα τα χρόνια. Από τότε που ήταν μικρή. Τώρα λοιπόν έχει αφεθεί και είναι ξέγνοιαστη και τρώει και τα γλυκάκια της και απ’ όλα».