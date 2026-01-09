Φίλη Στάθη Μαντζώρου: «Είναι ακόμα σε καταστολή - Δεν άλλαξε κάτι με το μόσχευμα»

Από τον περασμένο Ιούνιο ο Στάθης Μαντζώρος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο έχοντας υποστεί ένα πολύ σοβαρό εγκεφαλικό. Παρά το γεγονός ότι πριν από έναν μήνα ο πατέρας του είχε μιλήσει με αισιοδοξία για την κατάσταση της υγείας του, τώρα μια οικογενειακή φίλη του ηθοποιού αποκαλύπτει πως παρά τα όσα έχουν γίνει, τα πράγματα δεν αλλάζουν, αλλά παραμένουν στάσιμα. Μια φίλη της οικογένειας μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” για το πώς είναι σήμερα ο Στάθης.

«Είναι ακόμα σε καταστολή. Μην ακούτε τι λένε, το ένα και το άλλο, τίποτα. Εκεί, η μαμά του, η αδελφή του, η σύζυγός του, είναι από πάνω του. Κάνουν εναλλάξ βάρδιες για να νιώθουν ότι υπάρχει παρέα στον Στάθη. Δεν έχουν φύγει ούτε λεπτό. Η γυναίκα του το ίδιο, γιατί έχει και τα δυο τα παιδάκια που ζητάνε τον μπαμπά τους. Είναι στα ίδια πράγματα, δεν έχει κάτι καλύτερο. Και που το έκαναν το μόσχευμα, τίποτα. Ο εγκέφαλός του αιματώνεται. Είναι στην ίδια κατάσταση».

«Να λυπηθεί ο Θεός τα νιάτα του»

«Ο Στάθης ήταν ένα πανέμορφο παιδάκι όταν ήταν μικρό. Ήταν και παραμένει ένα παιδί, χρυσό, ευγενέστατο, χωρίς υπερβολές. Το λέω μέσα απ’ την ψυχή μου: ο Θεός και η Παναγία να λυπηθεί τα νιάτα του και τη μανούλα του. Όλος ο κόσμος παρακαλάει γι’ αυτό το παιδί. Να είναι καλά, μόνο για τη μάνα του, για τα παιδιά του και για τα νιάτα του».