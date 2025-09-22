Στάθης Μαντζώρος: Αισιόδοξα τα νέα για τον ηθοποιό του «Σασμού» - «Ανοίγει τα μάτια και δακρύζει»

Δηλώσεις στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου έκανε ο πατέρας του ηθοποιού Στάθη Μαντζώρου και ενημέρωσε για την κατάσταση υγείας του ηθοποιού, που νοσηλεύεται διασωληνωμένος ύστερα από βαρύ εγκεφαλικό.

«Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Έγινε θαύμα. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Είμαι αισιόδοξος. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι θα πάμε πίσω. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω κάθε μέρα, έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο».

Θυμίζουμε ότι πριν από περίπου έναν μήνα, συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι είχαν κάνει έκκληση μέσα από τον προσωπικό τους λογαριασμό στο instagram - να βοηθήσει όποιος μπορεί για την αποκατάστασή του, μετά από το βαρύ εγκεφαλικό που πέρασε και συγκεκριμένα ο ηθοποιός Ιωάννης Παπαζήσης είχε γράψει στην λεζάντα της ανάρτησης «Σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών...».