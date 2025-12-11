Στάθης Μαντζώρος: Ξεπέρασε τον κίνδυνο ο Παντελής του «Σασμού»

Στα τέλη Αυγούστου ο Στάθης Μαντζώρος υπέστη ένα σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο και έκτοτε δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Η οικογένειά του, οι φίλοι και οι συνεργάτες του περιμένουν με κομμένη την ανάσα να μάθουν ένα καλό νέο κι όταν αυτό φτάνει από τους γιατρούς του, έστω και με το σταγονόμετρο, η ελπίδα τους αναπτερώνεται…

«Θα είναι πάλι κοντά μας»

Η κατάσταση της υγείας του Παντελή της τηλεοπτικής σειράς του ALPHA, “Σασμός”, παραμένει εδώ και καιρό σταθερή, ενώ άρχισε να παρουσιάζει και κάποια μικρά σημάδια βελτίωσης. Όλοι πια ελπίζουν σε αυτό το θαύμα που περιμένουν τόσο καιρό να συμβεί. Ο λυράρης Ηλίας Παλιουδάκης, που επίσης είχε εμφανιστεί στον “Σασμό”, μίλησε στην εκπομπή “Super Κατερίνα” και έδωσε τα χαρμόσυνα νέα που του μετέφερε η ίδια η οικογένεια του Στάθη Μαντζώρου.

«Συγκλονιστήκαμε πολύ όταν μάθαμε το γεγονός αυτό. Το παλικάρι έχει ξεπεράσει τον μεγάλο κίνδυνο. Καθημερινά ο γνωστός συνθέτης και φίλος μου, ο Νίκος Τερζής μιλάει με τον πατέρα του. Μιλάνε γενικότερα, επικοινωνούν καθημερινά και μαθαίνουμε τα νέα που είναι αισιόδοξα. Είναι από μέρα σε μέρα καλύτερα και χαιρόμαστε για αυτό όλοι. Του ευχόμαστε να ξεπεράσει σύντομα αυτό το θέμα της υγείας του και να είναι πάλι γερός και δυνατός κοντά μας για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε γιατί έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι θα είναι πάλι κοντά μας».