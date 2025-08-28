Στάθης Μαντζώρος: Δύσκολες ώρες για τον Παντελή του «Σασμού»

Το ευρύ κοινό γνώρισε τον Στάθη Μαντζώρο μέσα από τη δραματική σειρά του ALPHA «Σασμός» όπου ερμήνευε τον Παντελή, τον συμπαθή και κουτσομπόλη καφετζή του χωριού που τα ήξερε όλα!

Το τελευταίο διάστημα ο ηθοποιός περνά δύσκολες στιγμές αφού, σύμφωνα με την εφημερίδα Espresso, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» και δίνει μια σκληρή μάχη για τη ζωή του.

Φύλακας άγγελος

Οι θεράποντες γιατροί δίνουν τη δική τους μάχη για να κάνουν καλά τον Μαντζώρο, ώστε σύντομα να καταφέρει να πάρει εξιτήριο. Στο πλευρό του βρίσκεται η γυναίκα του, Αντωνία, ο φύλακας άγγελός του όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του. Μάλιστα είχε εξομολογηθεί πως είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της, τον στηρίζει πολύ σε ό,τι επαγγελματικό κάνει και λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας στον άλλον, με τη σχέση τους να διακατέχεται από ασφάλεια και ειλικρίνεια.

Εκτός από τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο, η γυναίκα του έχει παράλληλα να διαχειριστεί και το θέμα των δύο παιδιών τους που αναρωτιούνται πότε θα γίνει καλά ο μπαμπάς τους.

Προσευχές

Την ίδια στιγμή οι συνάδελφοί του από τον «Σασμό», αλλά και το θέατρο έχουν ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του ηθοποιού και προσεύχονται όλα να πάνε καλά και ο χαμογελαστός Στάθης -που γνωρίζουν κι αγαπούν- να είναι σύντομα ξανά κοντά τους. Για το ίδιο προσεύχεται και η Αντωνία, που περιμένει να ακούσει ένα καλό νέο από τους γιατρούς…