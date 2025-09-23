Σπύρος Μπιμπίλας για Στάθη Μαντζώρο: «Μιλάω με τη σύζυγό του για να τη βοηθήσει το ταμείο ηθοποιών»

Έχουν περάσει αρκετές εβδομάδες από τότε που ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος μπήκε στην εντατική του νοσοκομείου «Ερυθρός Σταυρός» έπειτα από το βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη και έκτοτε δίνει μάχη για τη ζωή του.

Τις τελευταίες ώρες η κατάσταση της υγείας του ηθοποιού, σύμφωνα πάντα με τον πατέρα του, μοιάζει να παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης. «Οι γιατροί μας λένε ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή, αλλά δεν παύει να είναι δύσκολη. Έγινε θαύμα. Η Παναγία τον έσωσε, η Παναγία θα τον επαναφέρει. Είμαι αισιόδοξος. Μας έχουν πει οι γιατροί ότι θα πάμε πίσω. Είπαν ότι ο Στάθης έχει ξυπνήσει. Του βάζει η γυναίκα μου το τηλέφωνο στο αυτί και του μιλάω κάθε μέρα, έχει κλειστά τα μάτια και μόλις του μιλάω τα ανοίγει και δακρύζει. Ακούει τα πάντα με λίγα λόγια. Αντιλαμβάνεται τα πάντα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει και να γνωρίσει. Μας έχουν πει ότι πάμε καλά, αποφύγαμε το μοιραίο», αποκάλυψε ο πατέρας του στη «Super Κατερίνα».

«Θα συνεισφέρουμε στην οικογένεια»

Τα έξοδα της νοσηλείας του Στάθη Μαντζώρου τρέχουν καθημερινά και είναι πολλά. Πριν από λίγο καιρό ο Ιωάννης Παπαζήσης με ανάρτηση που έκανε στα social media απηύθυνε έκκληση για βοήθεια δίνοντας μάλιστα στη δημοσιότητα έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Συνέχεια στο θέμα έδωσε ο Σπύρος Μπιμπίλας που μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ανέφερε πως βρίσκεται σε επικοινωνία με τη σύζυγο του ηθοποιού. Όπως ανέφερε: «Μιλάω με τη σύζυγο του Στάθη αυτή την περίοδο. Ο καλλιτεχνικός κύκλος είναι μια μικρή οικογένεια που έχουμε μεγάλη αλληλεγγύη μεταξύ μας. Αυτές τις ημέρες λοιπόν, μιλάω με την Αντωνία για να δούμε πως θα επανεγγράψουμε τον Στάθη στο ΣΕΗ, ώστε να δεχτεί βοήθεια από το ταμείο. Ήδη έχουν βοηθήσει κάποιοι συνάδελφοι. Εμείς από το ταμείο αλληλοβοηθείας θα κάνουμε ότι μπορούμε για να συνεισφέρουμε στην οικογένεια γιατί υπάρχουν και δύο μικρά παιδάκια και όταν υπάρχουν παιδιά, δεν μπορεί να μείνει κανένας αδιάφορος».