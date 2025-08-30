Στάθης Μαντζώρος: Διασωληνωμένος μετά από βαρύ εγκεφαλικό - Η έκκληση του Ιωάννη Παπαζήση

Μια δύσκολη μάχη δίνει εδώ και μήνες ο ηθοποιός Στάθης Μαντζώρος -που αγαπήσαμε μέσα από τον ρόλο του Παντελή, στην επιτυχημένη δραματική σειρά του Alpha «Σασμός»- και όλοι ελπίζουμε να την κερδίσει.

Ο συνάδελφός του Ιωάννης Παπαζήσης κάνει έκκληση μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram - αναδημοσιεύοντας την ανάρτηση που έκανε πριν λίγες ώρες ο θεατρικός παραγωγός Θωμάς Χαρέλας - να βοηθήσουμε όλοι για την αποκατάστασή του, αφού όπως ενημερωθήκαμε ο ηθοποιός βρίσκεται διασωληνωμένος μετά από ένα βαρύ εγκεφαλικό.

«Σπουδαίος φίλος συνάδελφος και πάνω από όλα πατέρας δύο μικρών παιδιών...» γράφει Ο Ιωάννης Παπαζήσης λακωνικά στην λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή του.

Στο πλευρό του βρίσκεται η γυναίκα του, Αντωνία, ο φύλακας άγγελός του όπως την έχει χαρακτηρίσει ο ηθοποιός σε συνέντευξή του. Μάλιστα είχε εξομολογηθεί πως είναι τρελά ερωτευμένος μαζί της, τον στηρίζει πολύ σε ό,τι επαγγελματικό κάνει και λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας στον άλλον.