Πατέρας Μαντζώρου: «Ο Στάθης θα επανέλθει» - Το μόσχευμα από το εξωτερικό και το δεύτερο χειρουργείο

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο πατέρας του Στάθη Μαντζώρου για την πορεία της υγείας του παιδιού του που από τον περασμένο Αύγουστο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη. Σε μερικές ημέρες ο ηθοποιός θα μπει ξανά στο χειρουργείο για να αποκατασταθεί η βλάβη που έχει γίνει, ενώ ήδη έχει ανοίξει τα μάτια του και χαμογελάει σε αυτά που του λένε οι δικοί του άνθρωποι.

«Έρχεται μόσχευμα από το εξωτερικό, γίνεται δεύτερο χειρουργείο στον Στάθη και είμαι αισιόδοξος. Το μόσχευμα χρειάζεται για να αφαιρεθεί το υπόλοιπο αίμα από το κεφάλι. Πάμε καλά, είμαι αισιόδοξος. Μιλάω μαζί του κάθε μέρα, μόλις του μίλησα τώρα. Όλα καλά. Του λέω για τα χωράφια του και πάμε καλά. Δεν μιλάει, απλώς χαμογελάει με ό,τι ακούει. Το χειρουργείο θα γίνει σε μία εβδομάδα. Κάνουμε τα πάντα για τον Στάθη μας. Θα επανέλθει», είπε ο πατέρας του ηθοποιού, Γιάννης Μαντζώρος στην εκπομπή «Super Κατερίνα».

«Το έλλειμμα στο κρανίο»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου μίλησε και ο νευροχειρουργός Παναγιώτης Παπανικολάου, ο οποίος εξήγησε τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. «Όταν έχουμε ένα οξύ συμβάν που προκαλεί έντονο εγκεφαλικό οίδημα στην επείγουσα χειρουργική επέμβαση πολλές αφήνουμε επίτηδες κενό στο κόκκαλο του κρανίου για να έχει χώρο ο εγκέφαλος, ώστε να μην πιέζεται. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα πρέπει να επανορθωθεί το έλλειμμα στο κρανίο, να μπει δηλαδή τεχνητό κόκκαλο από κει που λείπει. Τα τελευταία χρόνια το υλικό που χρησιμοποιείται είναι συνθετικό».