Αεράκης για Στάθη Μαντζώρο: «Οι συνάδελφοί του θα ξανακάνουμε προσπάθεια για να συγκεντρωθούν χρήματα»

Η εκπομπή «Happy Day» είχε καλεσμένο τον Μιχάλη Αεράκη και ο ηθοποιός αναφέρθηκε στην συνεργασία με τους υπόλοιπους συντελεστές της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς «Σασμός» λέγοντας: «Υπάρχει μια νοσταλγία, όμορφη, γιατί περάσαμε τρία χρόνια όμορφα, όλοι οι συντελεστές του «Σασμού».

Όταν λέω συντελεστές, εννοώ από το κανάλι μέχρι τον παραγωγό, μέχρι ηθοποιούς, όλον τον κόσμο που ενεπλάκη σε αυτή την υπόθεση. Γίναμε μία οικογένεια, αγάπησε και ακούμπησε ο ένας πάνω στον άλλον. Αυτό όμως το οποίο με πίκρανε στο τέλος ήταν η απώλεια του Δημήτρη Ήμελλου και η περιπέτεια που περνάει ο Στάθης Μαντζώρος».

Για τον Δημήτρη Ήμελλο αποκάλυψε: «Ερχόταν στον Σασμό με φρικτούς πόνους αλλά ήταν παλικάρι». Ενώ αναφερόμενος στο εγκεφαλικό που υπέστη ο συνάδελφός του, τον περασμένο Αύγουστο δήλωσε: «Μιλάω με τη γυναίκα του τακτικά, είναι σε καλύτερη φάση. Μια νύχτα έπαθε αυτό που έπαθε... Η γυναίκα του, ο πατέρας του, οι συγγενείς του, είναι δίπλα του. Μα και όλοι εμείς, οι συνάδελφοι που κάναμε μία προσπάθεια και θα ξανακάνουμε για να συγκεντρωθούν κάποια χρήματα».