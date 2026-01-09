Αναστασοπούλου για Κολοκυθά: «Ήταν αδιανόητα… εύκολο να συνεργαστούμε μετά τον χωρισμό μας»

Η Μαρία Αναστασοπούλου πέρασε το πρωινό της με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή στο πλατό του “Happy day” και οι δύο γυναίκες έκαναν μια χαλαρή κουβέντα στην οποία όμως ανέδειξαν πολύ σημαντικά θέματα για τις σχέσεις με τους πρώην, αλλά και για την κατάψυξη ωαρίων που έκανε η δημοσιογράφος.

«Είχα την απορία πώς θα είναι να συνεργάζομαι με τον πρώην μου, τον Γιάννη Κολοκυθά, στο ραδιόφωνο. Ήταν αδιανόητα εύκολο. Δεν ξέρω, ίσως, επειδή με τον Γιάννη ταιριάζουμε πάρα πολύ και ως άνθρωποι. Αυτή την εκπομπή την έχουμε χτίσει μαζί, δηλαδή είναι τώρα ο 12ος χρόνος -Θεέ μου το λέω και δεν το πιστεύω. Μετά την εξέλιξη αυτή στη σχέση μας, λυθήκαμε ακόμη περισσότερο στην εκπομπή.

Ήμουν εγώ στον ΣΚΑΪ, ήρθε ο Γιάννης ως αρχισυντάκτης μου, αντιπαθούσαμε σφόδρα ο ένας τον άλλον, το έχω ξαναπεί, στην αρχή τύπου “αυτή η κοπελίτσα τι είναι τώρα που θέλει να γίνει παρουσιάστρια” και “αυτός ο κύριος που δεν χαμογελάει τι ακριβώς θα κάνει στην εκπομπή που θα παρουσιάζω εγώ” και έχουν περάσει δώδεκα χρόνια από τότε.

Δεν κρατάει τη σχέση μου με τον Γιάννη στη ζωή μου η εκπομπή μας στο ραδιόφωνο. Και να μην υπήρχε η εκπομπή στο ραδιόφωνο, δεν υπήρχε περίπτωση να μην ήμασταν ο ένας στη ζωή του άλλου. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσο βαθιά είναι η σχέση που έχουμε μεταξύ μας».

«Είσαι μόνος σου σε αυτή τη διαδρομή»

«Είναι πολύ πιο απλό από όσο μπορεί να έχει συμβεί σε άλλες γυναίκες. Εγώ καταρχάς δεν αφήνω χώρο για πιέσεις από το περιβάλλον, έχω εκπαιδευτεί σε αυτό. Ρωτάνε πλέον πολύ διακριτικά. Από την απάντηση που παίρνουν καταλαβαίνουν ότι δεν θα το πάμε παρακάτω και δεν θα βγάλουμε άκρη μ' αυτή. Δηλαδή είμαστε σε τέτοια φάση. Ο γιατρός μου σε έναν τυπικό έλεγχο μου λέει: “Να σου πω κάτι, μηπώς να κάνουμε αυτό;” και η απόφαση ήταν ότι το συζητήσαμε Πέμπτη και στον επόμενο κύκλο έγινε η κατάψυξη ωαρίων, έτσι απλά και γρήγορα.

Μίλησα για αυτό γιατί δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα μου ήρθαν από κοπέλες που είναι στην ίδια ηλικία με μένα που είχαν απορίες. Θεωρώ ότι δεν έχει επικοινωνηθεί όσο θα έπρεπε. Είχα εκατομμύρια απορίες κάνοντάς το. Μου τις έλυσε όλες ο γιατρός μου, οπότε νομίζω ότι έχει αξία.

Είναι μια πολύ προσωπική διαδρομή. Είσαι μόνος σου σε αυτή τη διαδρομή. Προσπαθείς να συνειδητοποιήσεις πώς λειτουργεί το σώμα σου σε αυτό. Δεν είναι πάρα πολύ απλό. Σε μένα πήγαν όλα πάρα πολύ καλά, αλλά δεν ισχύει πάντα αυτό. Άρα πρέπει να είσαι προετοιμασμένος γιατί το σώμα σου μπορεί να μην είναι έτοιμο να το δεχτεί. Παρόλα αυτά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο».