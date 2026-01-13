Πέθανε ο Γκάι Μουν - Ο συνθέτης των αγαπημένων σειρών Nickelodeon

Ο βραβευμένος μουσικός συνθέτης Γκάι Μουν, γνωστός για τα εμβληματικά μουσικά θέματα σειρών όπως The Fairly OddParents, Danny Phantom, Big Time Rush, Johnny Bravo και Μπομπ Σφουγγαράκης («Batmania A»), άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο δυστύχημα στην Καλιφόρνια, την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, σε ηλικία 63 ετών.

Η καριέρα του Γκάι Μουν

Γεννημένος στο Ουισκόνσιν το 1962, ο Μουν σπούδασε μουσική στο Πανεπιστήμιο της Αριζόνα πριν μετακομίσει στην Καλιφόρνια, όπου ανέπτυξε μια καριέρα τεσσάρων δεκαετιών, με περισσότερα από 70 έργα σε τηλεοπτικές σειρές, ταινίες και μικρού μήκους παραγωγές. Τέσσερις φορές υποψήφιος για Emmy για τη σειρά The Fairly OddParents, άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στην τηλεοπτική μουσική.

Η μουσική του, με απλές μελωδίες και παιχνιδιάρικη ενέργεια, κατάφερε να αιχμαλωτίσει την προσωπικότητα κάθε σειράς και να σημαδέψει τη παιδική ηλικία εκατομμυρίων θεατών ανά τον κόσμο.

Συγκινητικά μηνύματα κατέκλυσαν τα social media από συναδέλφους και ηθοποιούς: «Αυτό είναι αποκαρδιωτικό» και «Ο Γκάι ήταν φίλος, αδερφός, ήταν οικογένεια».

Η οικογένειά του προγραμματίζει εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ζωής του, μία στο Λος Άντζελες ανήμερα των γενεθλίων του, στις 7 Φεβρουαρίου, και μία στη γενέτειρά του, το Ουισκόνσιν.