Τζόυς Ευείδη: «Είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή όλα τελείωσαν»

Άγνωστες προσωπικές στιγμές από τη ζωή της θέλησε να μοιραστεί η Τζόυς Ευείδη σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα On Time. Η ηθοποιός μίλησε για το γεγονός πως αν και έφτασε κοντά στον γάμο, τελικά δεν προχώρησε, για την αποβολή που είχε και αποκάλυψε εάν λείπει από τη ζωή της ένας σύντροφος… «Ρίσκαρα στον έρωτα! Μπήκα με τα μούτρα και… κάηκα! Δεν υπήρξε πρόταση γάμου. Έφτασα πολύ κοντά, αλλά -ευτυχώς- δεν προχώρησε. Ήθελα πολύ ένα παιδί. Κάποια στιγμή, όμως, είχα μια άτυχη εγκυμοσύνη και μετά την αποβολή ο οργανισμός μου άλλαξε εντελώς και εκεί τελείωσε!

Δεν μου λείπει καθόλου ένας σύντροφος, δεν μου λείπει τίποτα από αυτά. Υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά γύρω μου, κάθε ηλικίας. Έτσι κι αλλιώς, είμαι από τη φύση μου μαμά, οπότε τα έχω όλα λίγο… υιοθετημένα. Επίσης, στο σπίτι μου υπάρχουν πολλά “γούνινα” παιδιά, που είναι απόλυτα δοτικά στη “μαμά” τους.

«Η εποχή μας είναι πιο πουριτανική από ότι πριν από 30 χρόνια»

Η Ευείδη αναφέρθηκε και στη σημερινή τηλεόραση για την οποία δεν μίλησε με τα καλύτερα λόγια. «Έχει αλλάξει και όχι προς το καλύτερο. Οι σημερινές κωμωδίες δεν μου φαίνονται πια αστείες. Φυσικά μιλάω με βάση τα δικά μου γούστα, αν και προφανώς υπάρχει κοινό που τις απολαμβάνει.

Η εποχή μας είναι πολύ πιο πουριτανική από ότι πριν από τριάντα χρόνια. Δεν είναι μόνο θέμα λεξιλογίου, είναι θέμα νοοτροπίας και στενοκεφαλιάς. Όλα πια είναι ξένα format και σχεδόν δεν βλέπουμε Έλληνες συγγραφείς. Ίσως γιατί δεν είναι οικονομικά συμφέρον. Προσωπικά δεν έχω δει κάτι που να με έκανε να ξεσπάσω σε γέλιο, αν και υπάρχουν καλές δουλειές. Για παράδειγμα, η σειρά “Τα φαντάσματα” μού αρέσει πολύ και τη βλέπω με χαρά».