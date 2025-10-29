Τζόυς Ευείδη: «Στο “Ρετιρέ” η Γιουλάκη έπαιρνε 100.000 κι εγώ 26.000 δραχμές, πιο ξεφτίλα πεθαίνεις»

Η Τζόυς Ευείδη ήταν καλεσμένη στο vidcast των Rainbow Mermaids και μίλησε για το “Ρετιρέ”, τα χρήματα που έπαιρνε εκείνη συγκριτικά με αυτά της Κατερίνας Γιουλάκη, γεγονός που την κατατάσσει στην κατηγορία θύμα που χρειάζεται επειγόντως μάνατζερ αν πραγματικά θέλει να επιβιώσει από αυτή τη δουλειά.

«Πάντα επέλεγα δουλειές με πολύ κόσμο που εξ’ ορισμού δεν μπορούσες να έχεις μεγάλο κασέ και δεν φημίζομαι για το τι καλά που ρυθμίζω τα οικονομικά μου. Δηλαδή στο κούτελό μου λέει: πιάστε μου τον κ@@λο και μου τον πιάνουν.

“Το Ρετιρέ”: μισθοί πείνας

Το όνειρό μου είναι να είχα μάνατζερ. Είναι το χειρότερό μου να συζητάω οικονομικά. Σκότωσέ με καλύτερα. Οι “Τρεις Χάριτες” ήταν καλύτερα πληρωμένες, ενώ το “Ρετιρέ” δεν ήταν. Θυμάμαι ότι έπαιρνα 26.000 δραχμές. Πιο ξεφτίλα πεθαίνεις. Τα πιο πολλά λεφτά πρέπει να ήταν 100.000 δραχμές που έπαιρνε η Κατερίνα Γιουλάκη, ως πρωταγωνίστρια».

Ξέσπαγε σε κλάματα

Η Ευείδη αναφέρθηκε και στις συνθήκες που επικρατούσαν τότε στα παρασκήνια της επιτυχημένης σειράς του MEGA. «Ο Γιάννης Δαλιανίδης ήταν το μεγαλύτερο όνομα από όλους. Είχε μάθει να διοικεί τον Φίνο. Η Κατερίνα Γιουλάκη είχε φύγει ουκ ολίγες φορές κλαίγοντας. Την πρώτη νεύρωση την έπαθα στο “Ρετιρέ”, γιατί ήμουν πολύ αγχωμένη. Τα γυρίσματα διαρκούσαν 8ωρο, αλλά βγάζαμε 30-40 σελίδες σενάριο».