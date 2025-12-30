Τζόυς Ευείδη: «Το χειρότερο πράγμα είναι ο έρωτας - Όταν ερωτεύομαι… σέρνομαι»

Η Τζόυς Ευείδη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή “Πρωίαν σε είδον” και αποκάλυψε πως κάθε φορά που ερωτεύεται δεν περνάει καλά, αναλύει τα πάντα και αυτό τα κάνει όλα χάλια. «Το χειρότερο μου πράγμα είναι ο έρωτας. Μου πήρε πολλά χρόνια για να το καταλάβω.

Δεν είμαι καλά όταν είμαι ερωτευμένη, δεν πετάω, σέρνομαι. Με πιάνουν όλα, πως δεν τα έχω κάνει σωστά και έπρεπε να τα έχω κάνει αλλιώς, σκέφτομαι πολύ και είναι λάθος. Δεν είμαι από αυτούς που με καμαρώνω».

«Έχω κάνει πολλά… δώρα στη δουλειά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στα λάθη που έκανε στην καριέρα της, αφού άφησε γνωστούς, αλλά και φίλους να την εκμεταλλευτούν! «Έχω κάνει πάρα πολλές βλακείες στη ζωή μου. Έχω κάνει “δώρα” κανονικά στη δουλειά. Δώρα του τύπου “έρχομαι να παίξω τζάμπα”. Όλοι τα έχουμε κάνει αυτά.

Δεν χρειάστηκε να το πω, αλλά είναι το γνωστό “θα μας κάνεις μια φιλική συμμετοχή;” και επειδή είναι κάποιος φίλος προφανώς σε μια δουλειά και δεν θες να τον στεναχωρήσεις, την κάνεις πολύ απλά. Ε, λίγο αισθάνεσαι ότι σε έχουν εκμεταλλευτεί αλλά τι να κάνουμε τώρα; Δεν έχω χειρότερο από το να διαπραγματεύομαι τα deals, είναι τραγικό. Θα ήθελα έναν μάνατζερ στο εξωτερικό, αλλά εδώ, τι; Μάνατζερ στο χωριό;»