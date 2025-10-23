Τζόυς Ευείδη: «Δεν είμαι γεροντοκόρη, είμαι vintage ελεύθερη - Θα γράψω την περιουσία στα σκυλιά»

Η Τζόυς Ευείδη γιόρτασε τα γενέθλιά της στα παρασκήνια της παράστασης «Χάσαμε τη θεία στοπ» στην οποία πρωταγωνιστεί φέτος. Η κάμερα της εκπομπής «Happy day» ήταν εκεί και αφού η ηθοποιός έσβησε τα κεράκια της και την πλησίασε για δηλώσεις. «Είναι συγκινητικό που ζω ακόμα και μου κάνουν έκπληξη για τα γενέθλιά μου», είπε χαριτολογώντας η πρωταγωνίστρια.

Στη συνέχεια μίλησε για το έργο που παίζει: «Ο ρόλος μου στην παράσταση είναι η γειτόνισσα Α, ή αλλιώς η Κατίγκω. Έχω πάρα πολλές τέτοιες περίεργες γειτόνισσες. Δεν έχουν παρέμβει στη ζωή μου. Να με κουτσουμπολεύουν, σίγουρα θα έχει γίνει, δεν το έχω μάθει, φαντάζομαι πολλές θα το κάνουν. Θα λένε, πώς είναι έτσι αυτή και τέτοια».

«Σαν το σκυλί στ’ αμπέλι θα πάω»

Η Ευείδη ρωτήθηκε αν έχει αναρωτηθεί τι θα γίνει στο μέλλον στη ζωή της, αν θα υπάρξει κάποιος που θα τη φροντίσει και απάντησε όλο χιούμορ και καλή διάθεση αποδεικνύοντας πως τα έχει βρει με τον εαυτό της και δεν την ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. «Δεν είμαι γεροντοκόρη, είμαι vintage ανύπαντρη. Ποιος θα με φροντίσει. Ε, δεν ξέρω, αλλά σκέφτομαι να γράψω κι εγώ την περιουσία μου στα σκυλιά μου. Σαν το σκυλί στ’ αμπέλι θα πάω, δεν έχω τέτοιες απορίες».