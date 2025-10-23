Κώστας Πρέκας: «Είμαι ερωτευμένος, θα γίνει γάμος, αλλά δεν έχει έρθει η ώρα ακόμα»

Ο Κώστας Πρέκας μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy day» για τον θάνατο και αν τον τρομάζει. Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου και του σινεμά έχει βιώσει τις απώλειες φίλων και συναδέλφων του, έχει πονέσει και τους έχει πενθήσει και από την ηλικία των 84 χρόνων που βρίσκεται σήμερα, ίσως έχει αρχίσει να σκέφτεται πιο έντονα το τέλος της ζωής του. Κι όμως.

«Ο θάνατος δεν με τρομάζει καθόλου. Ο θάνατος είναι το επόμενο βήμα. Σε λίγο καιρό θα με συντροφέψει ο θάνατος. Δηλαδή, το περιμένω κάπως. Ευτυχώς είμαι πολύ καλά στην υγεία μου. Δηλαδή, δόξα τω Θεώ, όλα πάνε καλά», σχολίασε στην πρωινή εκπομπή του ALPHA.

Γάμος στα σκαριά

Ο ηθοποιός που στα νιάτα του είχε υπάρξει γόης και μεγάλος εραστής που στην αγκαλιά του βρήκαν καταφύγιο όμορφες και αιθέριες υπάρξεις συνεχίζει να απολαμβάνει τη ζωή και τον έρωτα και περνά μια πολύ όμορφη φάση ζώντας το τώρα και γιατί όχι ετοιμάζοντας ακόμη και έναν γάμο με τη σύντροφό του Μαίρη Βιντιάδου, ένας γάμος όμως που τον περιμέναμε από το 2024 και ακόμη δεν τον έχουμε δει.

«Βεβαίως και είμαι ήρεμος και ερωτευμένος. Ποτέ μην λες ποτέ. Όλα αυτά θα συμβούν. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα. Η πρόταση έγινε πάντως. Και καθημερινά αντιμετωπίζουμε αυτή την πρόταση με γλυκύτητα και με αγάπη».