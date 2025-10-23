Δημήτρης Σταρόβας: «Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα, χάνω τον ρυθμό»

Ο Δημήτρης Σταρόβας μίλησε για την εξέλιξη της υγείας του μετά το εγκεφαλικό που υπέστη και εξήγησε πως τα πράγματα πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο.

Αρχικά ο μουσικός παραδέχθηκε στην εκπομπή Buongiorno: «Το καλοκαίρι παίξαμε 47 παραστάσεις και οδηγούσα κιόλας. Δεν κατάλαβα τίποτα σωματικά. Η κούραση βγαίνει στη φωνή μου… Εξετάσεις πρέπει να κάνω προληπτικά κάθε έξι μήνες».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αποκάλυψε: «Στην παράσταση έχουμε προσαρμόσει το πρόβλημα ομιλίας στον ρόλο με ένα τρικ του Αλέξανδρου Ρήγα που είναι ο σκηνοθέτης, και βοηθάει την παράσταση. Είναι σαν να έκανα ένα restart και μάλιστα στην ώρα μου. Στην κιθάρα έχω επανέλθει κατά 90%, στη φωνή κατά 70% και στον συνδυασμό ούτε 50%. Δεν μπορώ να παίξω και να τραγουδήσω ταυτόχρονα. Είναι δύσκολο. Εάν δεν είμαι focus κάπου μπορεί να χάσω τον ρυθμό. Μου είναι αδιανόητο ότι χάνω τον ρυθμό».

Και δεν δίστασε να παραδεχθεί: «Πολλές φορές σκέφτομαι δεν μπορεί να γινόταν αυτό 10-15 χρόνια νωρίτερα, να είχα περιθώρια. Το βλέπω σαν μία δεύτερη ευκαιρία. Δεν υπάρχει περίπτωση επιστροφής στο παρελθόν γιατί η ποιότητα ζωής είναι η μέρα με τη νύχτα».