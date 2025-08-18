Δημήτρης Σταρόβας: «Η πρόοδος είναι μικρή όσο πλησιάζεις προς το τέλος

Με... λεκέ στη μπλούζα εμφανίστηκε στο «Καλοκαίρι παρέα» ο Δημήτρης Σταρόβας, αφού δεν μπορούσε να αντισταθεί στη μαρμελάδα ντομάτα που έφτιαξε ο μάγειρας της εκπομπής και κατέληξε πάνω του! Η σύντροφός του Άννα, πριν φύγει από το σπίτι τον είχε προειδοποιήσει να μην φάει κάτι και λερωθεί, εκείνος όμως δεν την άκουσε και έγινε ό,τι έγινε!

«Δεν μετανιώνω για τίποτα! Δεν έχω κάνει κανένα κακό σε ανθρώπους! Ανήκω στην κατηγορία ανθρώπων που και μέσα από την πιο άσχημη κατάσταση, όπως αυτό που πέρασα τελευταία που ήταν η χειρότερη φάση της ζωής μου, προσπαθώ να κρατάω τα θετικά. Πιστεύω ότι και στις πιο άσχημες καταστάσεις υπάρχει κάτι θετικό, αρκεί να το βρεις και προς τα κει κινούμαι», είπε μέσα από την καρδιά του ο Σταρόβας στην Κατερίνα Καραβάτου.

«Μικρή πρόοδος»

Ο καλλιτέχνης αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην επιστροφή του στη σκηνή, αλλά και στον δρόμο που έχει ακόμη να διανύσει μέχρι να γίνει πλήρως καλά. «Στην πρώτη πρόβα λέω του Ρήγα βρες κάποιον άλλον, απελπίστηκα. Με βοήθησε και προσαρμόσαμε με έναν έξυπνο τρόπο το πρόβλημα της ομιλίας στον ρόλο -γιατί μιλάω λίγο σαν τον Χατζηνικολάου- και τελικά μου βγήκε σε καλό γιατί είχα σοκαριστεί με την απόδοσή μου. Δεν μπορούσα να παίξω όπως ήθελα.

Στην αρχή δεν μπορούσα να πω όχι λέξη, ούτε ήχο! Από το 0 στο 30 πας σε έναν μήνα. Είχα μπει στο λούκι ότι σε έξι μήνες θα είμαι εντάξει. Τώρα που είμαι στο 70%, για να φτάσω στο 75% θέλει πολύ δουλειά. Η πρόοδος είναι μικρή όσο πλησιάζεις προς το τέλος».

Οι αντιδράσεις του κόσμου

Ο Δημήτρης Σταρόβας σχολίασε και τη μεγάλη αγάπη του κόσμου που δεν τον εγκατέλειψε, ίσα - ίσα έγινε πιο ισχυρή. «Έχω την εντύπωση ότι αν βγω στην σκηνή και πω γεια σας, σας έχω γραμμένους στα παλιά μου τα παπούτσια και φύγω θα με χειροκροτήσουν! Μου δικαιολογούν τα πάντα...

Σκεφτόμουν την επάνοδο στη δουλειά… Έλεγα ότι δεν θέλω να με λυπούνται, να νιώθουν άσχημα. Τελικά και στο θέατρο και στις παραστάσεις των Άγαμων που κάναμε τον χειμώνα, στην αρχή το κοινό ήταν σφιγμένο και στο τέλος επειδή διακωμωδούσαμε την κατάστασή μου, έφευγε λυτρωμένος ο κόσμος. Καθημερινά στον δρόμο, ακόμα και τώρα, με βλέπουν άνθρωποι και μου λένε Μητσάρα ότι επηρεάστηκαν από την ιστορία μου, έκοψαν το τσιγάρο και πήγαν να κάνουν εξετάσεις».