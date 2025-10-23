Υρώ Μανέ: «Μετά τον θάνατο της Καίτης Κωνσταντίνου δύσκολα μπορώ να δω τα Εγκλήματα»

Η Υρώ Μανέ βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για τους ρόλους που αγαπά, ενώ θυμήθηκε και τη φίλη της Καίτη Κωνσταντίνου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή. «Μου αρέσει να κάνω τον κόσμο να χαίρεται και με την κωμωδία και με το δράμα.

Οι ρόλοι που επιλέγω τα τελευταία χρόνια είναι αυτοί που ακροβατούν μεταξύ της κωμωδίας και του δράματος, αυτοί μου αρέσουν. Έτσι είναι και η ζωή. Δεν γελάμε ούτε από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά ούτε είμαστε μέσα στο δράμα.

«Συμπορεύεσαι με αυτό»

Η Καίτη Κωνσταντίνου είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Ήμασταν από το ξεκίνημά μας μαζί, από παιδιά, από τη Σχολή. Τελειώσαμε το θέατρο τέχνης, συμπορευτήκαμε, παίξαμε στα “Εγκλήματα”. Παίζαμε μαζί. Πάντα όταν η Καίτη έκανε κάποια δουλειά πήγαινα να την παρακολουθήσω, εκείνη θα ερχόταν στις δικές μου δουλειές.

Είναι πολύ νωπό, είναι περίπου 4 μήνες που έχει γίνει αυτή η ιστορία. Συμπορεύεσαι μ’ αυτό, συνηθίζεις. Για τους κοντινούς της είναι ακόμα πιο δύσκολο. Πάντα την έχω στην ψυχή μου και στο μυαλό μου και στη σκέψη μου.

«Με δυσκολία»

Πλέον δύσκολα μπορώ να δω τα “Εγκλήματα”, όπως και την “Τούρτα της Μαμάς” που είχα κάνει ένα guest. Με ζορίζει, δεν μου είναι εύκολο. Σιγά σιγά θα είναι και πάλι όμως εύκολο. Όλα θέλουν τον χρόνο τους. Υπάρχουν πολύ πιο σκληρά πράγματα, όπως οι άνθρωποι που χάνουν τα παιδιά τους και το έχουμε ζήσει πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό με την τραγωδία των Τεμπών».