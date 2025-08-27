Υρώ Μανέ: «Μου έκανε την τιμή η κόρη μου να δουλέψουμε για πρώτη φορά μαζί»

Η Υρώ Μανέ έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου και μίλησε για την μακρόχρονη πορεία της αλλά και για την συνεργασία με την κόρη της που την γεμίζει χαρά.

«Κανείς όταν ξεκινάει δεν ξέρει πού θα φτάσει. Σίγουρα ονειρευόμουν να έχω μια μεγάλη πορεία στο θέατρο. Ήμουν πολύ τυχερή, γιατί την περίοδο της ιδιωτικής τηλεόρασης μπήκα πολύ δυναμικά σε όλο αυτό. Πορεύομαι πολλά χρόνια σε αυτό τον χώρο, με συνέπεια και ευτυχία. Ό,τι κάνω, το κάνω με αγάπη για το κοινό. Είναι περίεργο γιατί έχει αλλάξει η εποχή. Εμείς τότε που παίζαμε στην τηλεόραση μας είχαν λίγο στο περιθώριο. Ήμασταν οι εμπορικοί και αυτοί ήταν οι ποιοτικοί. Σημασία έχει ο τρόπος που θα κάνεις κάτι.

Δεν έχει τύχει ποτέ να κάτσουμε με ηθοποιούς και να «τσακωθούμε» για το ποιοι είναι εμπορικοί και ποιοι ποιοτικοί. Οι παρέες οι δικές μου δεν είναι από τον χώρο του θεάτρου. Συνήθως με τους ανθρώπους του θεάτρου θα βγούμε για ένα φαγητό κ.λ.π. Ούτε σαν χιούμορ δεν το δέχομαι αυτό» ξεκαθάρισε.

Μιλώντας για την κόρη της Φαίδρα Νταϊόγλου, που ασχολείται επαγγελματικά με τον χορό είπε: «Τώρα δουλέψαμε μαζί πρώτη φορά. Μου έκανε την τιμή το παιδί μου, γιατί έχει πολλές υποχρεώσεις. Ευτυχώς βρήκε χρόνο γιατί έκανε πολύ ωραία δουλειά. Το κέντρο της ευτυχίας μου είναι η οικογένειά μου. Βέβαια, έχω ευτυχίσει να κάνω πολύ ωραίες δουλειές και ο κόσμος αυτό το εισπράττει και μου δείχνει την αγάπη του και την αποδοχή του για τη δουλειά μου.»