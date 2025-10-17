Μαλένα Βλοντάκη: Η κόρη του πολίστα Αντώνη Βλοντάκη στο Deal - Τρέλανε τους πάντες με τον χορό της

Η κόρη του Αντώνη Βλοντάκη και της Κορίνας Στεργιάδου συστήθηκε στο ευρύ κοινό παίρνοντας μέρος στο τηλεπαιχνίδι Deal και αναμετρήθηκε με τον τραπεζίτη στο επεισόδιο της Πέμπτης 16 Οκτωβρίου.

«Δεν είμαι πολίστρια, κόρη πολίστα είμαι. Είμαι βολεϊμπολίστρια. Έχω φανέλα με το νούμερο 11, όπως ο πατέρας μου» εξήγησε η Μαλένα Βλοντάκη και συμπλήρωσε: «Είμαι σε πρακτορείο μοντέλων, αλλά δεν το έχω επεκτείνει λόγω σπουδών. Σπουδάζω πολιτικές επιστήμες και διεθνείς σχέσεις. Μάλλον θα πάω στο διπλωματικό σώμα. Μου αρέσει πολύ η υποκριτική και παράλληλα θέλω και μεταπτυχιακό στο μεταφραστικό».

Μάλιστα όπως αποκάλυψε η 20χρονη κόρη του πολίστα, ήταν πολύ κοντά στο να συνεργαστεί με τον πατέρα της, κάτι που τελικά δεν ευδοκίμησε. «Παραλίγο κάποια στιγμή να παίξω σε σειρά μαζί με τον πατέρα μου. Ήταν να κάνω τη θετή του κόρη, αλλά πήγαινα Β’ Λυκείου και ο μπαμπάς μου είπε «όχι».

Κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, δεν έλειψαν και οι πανηγυρισμοί, καθώς η Μαλένα όταν έβγαλε ένα από τα μικρά ποσά, άρχισε να λικνίζεται στους ρυθμούς του τραγουδιού «Balada».

Η Μαλένα, φιλοξενήθηκε στην συνέχεια και στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και αποκάλυψε ότι στο παιχνίδι την δήλωσε ο παππούς της, καθώς παρακολουθεί φανατικά μαζί με την γιαγιά της την εκπομπή.