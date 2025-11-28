«Αφού τα έχουμε ας τα ξοδέψουμε»: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ με επικές ατάκες για την Black Friday

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου σήμερα και η Black Friday έχει την τιμητική της. Έτσι η Φίνος Φιλμ δίνει το δικό της χιουμοριστικό στίγμα με ένα επικό βίντεο αφιερωμένο σε ψώνια, εκπτώσεις και προσφορές!

Στο ποτ πουρί βίντεο βλέπουμε σκηνές, από κλασσικές ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου οι οποίες σχετίζονται με αγορές, χρήματα και φυσικά ατάκες με το διαχρονικό ελληνικό χιούμορ. Σκηνές με ηθοποιούς που έχουν χαραχθεί στις καρδιές του ελληνικού κοινού είτε γιατί γκρινιάζουν για την ακρίβεια είτε γιατί προσπαθούν να πουλήσουν με όποιον τρόπο μπορούν, είτε γιατί επιδίδονται σε... ανελέητο shopping.

«Αφού τα έχουμε ας τα ξοδέψουμε», «έλα δώσε μου λεφτά να ψωνίσω», «πάω για κάτι ψώνια και θα γυρίσω, «αν βρω τίποτα φτηνό να το πάρω;», «έχω ανάγκη από δανεικά», «μια τσάντα για την Μαρία, ένα ζευγάρι πατούμενα για την Σούλα, παντούφλες της Κυρα Κατερίνας, βιβλία για τον Μιχαλάκη» είναι μόνο μερικές από τις σπαρταριστές ατάκες που θα σας κάνουν να γελάσετε με την ψυχή σας.

Λάμπρος Κωνσταντάρας, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς, Γιάννης Γκιωνάκης, Τζένη Καρέζη είναι μόνο μερικοί από τους σπουδαίους ηθοποιούς που «συμμετέχουν» στο απολαυστικό βίντεο… Black Friday της Φίνος Φίλμ.

Στη λεζάντα με την οποία συνόδεψε το αφιερωματικό βίντεο η Φίνος Φίλμ γράφει: «Μπλακ όπως Φράϊντει. Απολαύστε το!»

Δείτε το απολαυστικό βίντεο: