Ζωή Λάσκαρη: Η Αίθρα Λυκουρέζου θυμάται τη μητέρα της - «Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει ΖΩΗ»

Ήταν 18 Αυγούστου 2017 όταν η Ελλάδα πάγωνε το άκουσμα του αιφνίδιου χαμού της Ζωής Λάσκαρη, μιας εκ των διασημότερων σταρ του ελληνικού σινεμά! Έκτοτε πολλά συνέβησαν και κυρίως ανάμεσα στις δύο κόρες της, τη Μάρθα Κουτουμάνου και την Αίθρα (Μαρία Ελένη) Λυκουρέζου που βρίσκονται σε συνεχείς διαμάχες για την περιουσία της μητέρας τους, κάτι που σίγουρα θα στεναχωρούσε τη μεγάλη μας ηθοποιό…

«Το πιο λαμπρό αστέρι»

Σήμερα, 8 χρόνια μετά τον χαμό της Ζωής Λάσκαρη, η κόρη της Αίθρα μοιράστηκε στο Instagram τα συναισθήματα που νιώθει για εκείνη, συναισθήματα που καθόλου δεν έχουν ατονίσει… «Φως, αέρας, λευκό. Φωτεινή ψυχή. Έσπερνε δημιουργία. Διαφορετική, δημιουργική, απόλυτη, ζωντανή, ευαίσθητη, τσαμπουκάς, θαρραλέα, τολμηρή. Άνοιγε δρόμους… Δεν ακολουθούσε τα στημένα. Δεν ακολουθούσε τα πλήθη. Δεν επιζητούσε χειροκρότημα. Δεν επιζητούσε τίποτα. Γιατί πολύ απλά ήταν. Σε ένα στημένο σημερινό σταρ σύστεμ ήταν το πιο λαμπρό αστέρι. Το φως της είτε σε έκαιγε, είτε σε ζέσταινε… Δεν «έστηνε» ειδήσεις… Δεν είχε ψώνιο να την αποκαλούν κάπως. Ήταν, είναι και θα είναι για πάντα.

«Αρκούσε ένα βλέμμα»

Όλα αυτά που οι περισσότεροι… προσπαθούν με χίλια μέσα να τραβήξουν την προσοχή… Δεν προσπάθησε ποτέ. Αρκούσε ένα βλέμμα. Ένα περπάτημα. Ένα γέλιο. Σε ένα στημένο κόσμο, σε έναν άθεο κόσμο… Υπήρξε κάτι πολύ παραπάνω… Άπιαστο. Με πίστη δυνατή μόνο στον Θεό… Σε ευχαριστώ που μου έδειξες τι θα πει…. ΖΩΗ», έγραψε η Αίθρα φανερά συγκινημένη, μα και υπερήφανη για τη μητέρα της…