Λυκουρέζος για Λάσκαρη: «Ζήσαμε 41 χρόνια μαζί, μια ολόκληρη ζωή, αλλά το κενό υπάρχει πάντα»

Ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος μίλησε στην κάμερα του «Happy day» για τηΖωή Λάσκαρη και τη μακρόχρονη κοινή τους πορεία αποκαλύπτοντας πως το κενό στη ζωή του παραμένει… «Με τη Ζωή έζησα 41 χρόνια, ήταν μια ολόκληρη ζωή. Όμορφη, ζωντανή, δυνατή, δημιουργική, αλλά το κενό υπάρχει πάντα», είπε και δεν θέλησε να αναφερθεί περαιτέρω στη σχέση που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την προσωπική του ζωή.

«Οι εκρήξεις της ήταν πολύ σκληρές»

Και μπορεί ο γνωστός ποινικολόγος να είχε ζήσει έναν μεγάλο έρωτα με τη Λάσκαρη, σε συνέντευξή του όμως είχε αποκαλύψει πως ήταν άπιστος στον γάμο τους και όταν εκείνη το ανακάλυπτε γινόταν χαμός! «Η λέξη «απατώ» δεν μου αρέσει. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι η Ζωή ήταν το απόλυτο θηλυκό. Υπήρχε αυτή η αδυναμία, η οποία τελικά, κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, βλέπω ότι τα περισσότερα ήταν άστοχα. Ήταν χαμένος χρόνος, δεν σήμαινε τίποτα. Ήταν χούγι, ναι μου άρεσε να έχω μια περιπέτεια παράλληλα με τη Ζωή.

Όταν το μάθαινε βέβαια η Ζωή, οι εκρήξεις της ήταν πολύ σκληρές. Όχι δεν ήταν ανεκτική, αντιθέτως ήταν πολύ αυστηρές και σκληρές οι αντιδράσεις της. Είχε δίκιο, όλος αυτός ο χρόνος που σπατάλησα. Μου άρεσε το παιχνίδι. Σε ένα παιχνίδι κερδίζεις ή χάνεις, εγώ σε αυτό χάνω, δεν κερδίζω».