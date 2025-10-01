Ελένη Κοκκίδου: «Θα ήθελα πολύ να έχω ζήσει τη μητρότητα και τον θηλασμό, δεν πειράζει όμως»

Η Ελένη Κοκκίδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και οι δύο γυναίκες μίλησαν για τον γάμο και τη μητρότητα. Η παρουσιάστρια της θύμισε τη δήλωση που είχε κάνει στο παρελθόν όταν η ηθοποιός είχε πει χαρακτηριστικά: «Δεν θα παντρευόμουν, ούτε θα έκανα παιδιά με κάποιον απλά και μόνο επειδή είναι καλός άνθρωπος, χωρίς να τον έχω αγαπήσει».

Η Κοκκίδου άνοιξε την καρδιά της και εξομολογήθηκε πράγματα και συναισθήματα που έχει νιώσει και βιώσει στο παρελθόν… «Έφτασα στο σημείο να αγαπήσω κάποιον πάρα πολύ. Είχαμε προσπαθήσει να πιάσουμε παιδί κι εγώ είχα προβλήματα και δεν τα κατάφερα.

«Η γυναίκα είναι ένας μικρός Θεός»

Επειδή η γυναίκα είναι φτιαγμένη έτσι, το σώμα της και η βιολογία της, είναι ένας μικρός Θεός όταν μένει έγκυος και όταν θηλάζει ένα παιδί. Το ίδιο πράγμα είναι ένα σκυλί που θηλάζει, ένα γατί. Όταν βλέπεις αυτή την εικόνα του μωρού να είναι πάνω στο στήθος και να ξέρεις ότι αν δεν του δώσεις το γάλα, αυτό θα πεθάνει, ε, δεν είσαι ένας μικρός Θεός εκείνη την ώρα;

Αυτό είναι ένα μαγικό πράγμα. Θα ήθελα πολύ να το έχω ζήσει, δεν πειράζει όμως, δεν το έζησα… Λατρεύω τα παιδιά του αδερφού μου και όλα τα παιδιά του κόσμου, αλλά είναι πραγματικά μοναδική εμπειρία για μια γυναίκα!»