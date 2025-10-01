Μαρκουλάκης για την μάχη με την κατάθλιψη: «Η ζωή σου δίνει γροθιές... θα «λυγίσεις» και θα πέσεις»

Με αφορμή τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Ο Δικαστής», ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» και μίλησε για τις συνεργασίες του.

«Έχω αδικήσει ανθρώπους στη ζωή μου... δεν γίνεται να μην το κάνεις αυτό. Καμιά φορά ζητάω περισσότερα από τους ανθρώπους απ' ότι μπορούν εκείνοι να δώσουν. Και ενώ εγώ θέλω να τους ανοιχτώ, αυτό που κάνω, τους κλείνει. Γενικά όμως είμαι δίκαιος και οι άνθρωποι καταλαβαίνουν τον τρόπο που τους φέρομαι και γιατί τους φέρομαι έτσι. Από παιδί θα έλεγα την γνώμη μου, ακόμη και αν ήμουν αντιδημοφιλής. Έλεγα την γνώμη μου ακόμα και εκεί που δεν με «έσπερναν» παραδέχθηκε.

Μίλησε όμως και για την κατάθλιψη: «Είναι πολλά χρόνια πριν... Έχω την τύχη να έχω πολύ καλής ποιότητας δικούς μου ανθρώπους, τους οποίους χαίρομαι και νιώθω μεγάλη ευγνωμοσύνη που τους έχω. Το επικοινώνησα με τον τρόπο που πρέπει κανείς να απευθύνεται στους δικούς του ανθρώπους.

Ήμουν πιο κλειστός τότε… Είμαστε σαν μποξέρ... η ζωή έρχεται και σου δίνει γροθιές, αλλά γενικά μπορείς να σταθείς όρθιος. Σε όλους τους ανθρώπους δίνονται γροθιές στη μούρη και έρχεται κάποιες φορές ο ήλιος.

Αν φας 5 κροσέ, το ένα μετά το άλλο, θα «λυγίσεις» και θα πέσεις. Αυτό επανέρχεται… Αν έχεις δικούς σου ανθρώπους και έχεις την γνώση και την τύχη να απευθυνθείς σε ειδικούς, επανέρχεσαι» εξομολογήθηκε.