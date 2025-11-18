Μαρκουλάκης: «Κάτι έχω στην φάτσα μου που τρομάζει τους ανθρώπους, όμως δεν είμαι καθόλου σνομπ»

Τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη είχε καλεσμένο ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στην εκπομπή «The 2night show» και μίλησαν για την επαγγελματική του ζωή, αλλά και για την σχέση του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη.

«Είμαστε πολύ φίλοι, τον αγαπώ πολύ, τον θαυμάζω και τον εκτιμώ πολύ. Αλλά δεν έχουμε ξαναβρεθεί μαζί, μου έχει προτείνει αλλά δεν τα έχω καταφέρει. Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό που λες για τον άτυπο ανταγωνισμό, κάνουμε διαφορετικά πράγματα με τον Χριστόφορο. Αυτή η ευγενής άμιλλα όμως υπήρχε. Σε αυτήν είχε στηρίξει και όλη τη γραφή των δύο αδερφών. Έγραψε τους ρόλους πάνω μας και γι’ αυτό λειτούργησε τόσο καλά.

Το 2000 ήταν το Να με προσέχεις με τον Χριστόφορο. Μετά το Έτσι Ξαφνικά, το Η Ζωή που Δεν Έζησα. Ύστερα ήταν ο Γιούγκερμαν. Αμέσως μετά μια πολύ φιλόδοξη παραγωγή, που όμως δεν πήγε. Δεν υπάρχει συνταγή επιτυχίας. Καλούμε τον κόσμο να δει τη δουλειά μας. Άλλες φορές τη βλέπει, άλλες όχι. Το γιατί, το αναλύεις μονάχα εκ των υστέρων» εξήγησε ο ηθοποιός.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης μίλησε για τον χαρακτηρισμό σνομπ που του αποδίδουν πολλοί, αλλά και για το ότι δεν έχει κάνει κωμωδία στην τηλεόραση. «Δεν έχω κάνει κωμωδία στην τηλεόραση γιατί δεν έχει τύχει. Είμαι ένας γλυκός άνθρωπος, με χιούμορ και ανοιχτός. Κάτι έχω στην φάτσα μου, στο ύφος μου που τους ανθρώπους τους τρομάζει. Δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό, δεν είμαι καθόλου σνομπ. Μέσα στα χρόνια καθώς το καταλαβαίνω, προσπαθώ να το μαζεύω» παραδέχθηκε.