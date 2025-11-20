Ελένη Κοκκίδου: «Οι γυναίκες που θα υποστούν κακοποίηση, θα την περάσουν και στις κόρες τους»

Η Ελένη Κοκκίδου μίλησε στην κάμερα του “Breakfast@Star” για τη δύσκολη εποχή που διανύουμε και εξέφρασε την πίστη της στους νέους ανθρώπους που πάντα βρίσκουν τον δρόμο τους. «Πάντα οι νέοι κάνουν αγώνες για να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, τότε δεν θα ήταν νέοι! Θα βρουν τον τρόπο να επιβιώσουν.

Θα εξαρτηθεί βέβαια από το πώς είναι το σύνολο της χώρας, δηλαδή τι κυβερνήσεις έχουμε, τι αποφάσεις παίρνουν, τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ζοφερή, γίνονται πόλεμοι γύρω μας, ζούμε γενοκτονίες. Όλο αυτό επηρεάζει και την καθημερινότητά μας».

«Είναι μια σκυτάλη που δίδεται από γενιά σε γενιά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην κακοποίηση που βιώνουν καθημερινά γυναίκες, αλλά και παιδιά. «Δεν θα μιλήσω για την κακοποίηση των γυναικών, αυτό είναι γνωστό ότι συμβαίνει, συνέβαινε και θα συμβαίνει πάντα, αλλά η κακοποίηση των παιδιών είναι κάτι αφόρητο. Θα έπρεπε οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα να μιλούν.

Οι γυναίκες που θα υποστούν καταπίεση θα την περάσουν και στις κόρες τους. Είναι μια σκυτάλη η οποία δίδεται από γενιά σε γενιά. Η γυναίκα έχει κατακτήσει πράγματα, αλλά όχι αρκετά. Πάντα θα υπάρχουν φτωχές γυναίκες που εξαρτώνται οικονομικά από τους άνδρες τους, που κακοποιούνται και δεν μπορούν να φύγουν. Συνέχεια κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε μέρα συμβαίνει κάτι».

Η επιστροφή της “Μουρμούρας”

Η Κοκκίδου μίλησε και στο ενδεχόμενο το “Μην Αρχίζεις Τη Μουρμούρα” να επιστρέψει κάποια στιγμή στους δέκτες μας, όπως συνέβη με τη σειρά “Το σόι σου”. «Νομίζω πως θα συμβεί αυτό κάποια στιγμή, όχι με εμάς, αλλά με καινούρια ζευγάρια. Η “Μουρμούρα” ήταν ένα μοντέλο σειράς που πέτυχε πάρα πολύ.

Είναι στο χέρι του καναλιού να το ξανακάνει κάποια στιγμή, όχι όπως το “Σόι” που δεν θα μπορούσε να γίνει με άλλους ηθοποιούς. Στη “Μουρμούρα” μπορούσαν να μπουν και να βγουν ζευγάρια, είχε αυτή την ευελιξία».