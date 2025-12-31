Ματίνα Ζάρα: «Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση»

Η Ματίνα Ζάρα μίλησε στην εκπομπή “Happy day” για τη δύσκολη περίοδο της ζωής της όπου βρέθηκε σε μια τοξική σχέση και της πήρε πολύ χρόνο να καταφέρει να απαγκιστρωθεί από αυτή, όμως έπρεπε να το κάνει, το χρωστούσε στον εαυτό της. «Ήμουν για περισσότερο από έναν χρόνο σε τοξική σχέση. Συνήθως σε τέτοιες σχέσεις υπάρχει έκρηξη αγάπης στην αρχή, “δεν μπορώ χωρίς εσένα, σ’ αγαπάω”, πολλές υποσχέσεις από νωρίς στη σχέση και πολλά λόγια. Στην πορεία, νομίζω, το καταλαβαίνεις και αρχίζει να αλλάζει αυτό. Όταν ίσως σε νιώθει ο άλλος πιο δεδομένη».

«Όταν είπα… φεύγω, δεν του άρεσε»

Η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως ο τότε σύντροφός της προσπάθησε να την αποκόψει από το οικογενειακό και φιλικό της περιβάλλον και είπε πως πλέον έχει αποφασίσει να μιλάει ώστε οι γυναίκες να μην φοβούνται να μοιράζονται τέτοιες εμπειρίες και να βάζουν τέλος σε άρρωστες καταστάσεις στην προσωπική τους ζωή. «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο. Ζήλευε πολύ, προσπαθούσε να με ελέγξει, προσπαθούσε να με απομακρύνει από δικούς μου ανθρώπους. Όταν του είπα “φεύγω”, δεν του άρεσε.

Δεν θέλω όμως να μπω σε λεπτομέρειες και να το αναλύσω, ούτε να “ζωγραφίσω” καταστάσεις. Μίλησα γι’ αυτό γιατί ήθελα να τονίσω το πόσο σημαντικό είναι μια γυναίκα, που βιώνει μια τέτοια κατάσταση, να μιλάει».