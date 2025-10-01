Φρόσω Ράλλη: «Στον ΑΝΤ1 έζησα μια πολύ τραυματική εμπειρία και μετά είπα δεν θέλω άλλο»

Η Φρόσω Ράλλη βρέθηκε στον καναπέ του «Buongiorno» και μίλησε για την επιστροφή της στα τηλεοπτικά δρώμενα, αφού βρίσκεται πίσω από την καλλιτεχνική διεύθυνση της νέας κωμωδίας του MEGA, «HOTΕΛ ΕΛVIRA». «Ελβίρα λέγαν τη μητέρα μου, την οποία υπεραγαπούσα και έχω συγκίνηση που βγαίνει η σειρά με το όνομα της μάνας μου» είπε αρχικά και συνέχισε κάνοντας μια αναδρομή στην καριέρα της. «Ξαναμπήκα στη δουλειά μετά από δέκα χρόνια για να κάνω αυτό που πάντα αγαπούσα, την καλλιτεχνική διεύθυνση. Είναι δύσκολο να βγει μια κωμωδία σε αυτή την περίεργη και δυστυχώς μαύρη εποχή. Γι’ αυτό και δεν βγαίνουν πολλές κωμωδίες, είναι δύσκολο να αυτοσαρκαστούμε.

Κωμωδία καθημερινά δεν το βλέπουμε συχνά νομίζω. Είναι πρόκληση και θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ σωστή κίνηση του MEGA. Στις 21.00 τα παιδιά κρατάνε το τηλεκοντρόλ στο χέρι αν δεν έχουν πάει για ύπνο και χτίζεις μια συνήθεια. Πιστεύω ότι η μανούλα μου από εκεί πάνω στέλνει την καλή της ενέργεια και θα πάει πάρα πολύ καλά».

Μια πολύ σκληρή δουλειά

«Έχω γνωρίσει πολύ σπουδαίους ανθρώπους. Δούλευα στην τηλεόραση όταν στην ΕΡΤ ήταν ο Δημήτρης Χορν γενικός διευθυντής. Όταν μπήκε η μάνα μου στη δουλειά και είπε θα κάνουμε λογοτεχνία και ξεκινήσαμε με το Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Εκεί ήταν οι πάντες.

Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος και αυτό με κάνει να είμαι στη δουλειά καλή, δεν είμαι ανταγωνιστική, δεν είμαι εγωίστρια. Την αγαπάω τη δουλειά και αγαπάω τους ανθρώπους σε αυτή τη δουλειά. Η τηλεόραση είναι μια πολύ σκληρή δουλειά.

Έφυγα γιατί έπρεπε να βρω τον εαυτό μου, να δω ποια είμαι γιατί δούλευα από πολύ μικρή. Έκανα τα ταξίδια μου και γύρισα δυνατή. Έφυγα από το ΑΤΑ πήγα για έναν χρόνο στον ΑΝΤ1 που για μένα ήταν μια πολύ τραυματική εμπειρία και μετά είπα δεν θέλω άλλο!

Υπομονή και επιμονή

«Η τηλεόραση έχει αλλάξει πάρα πολύ. Το ότι ανοίγω την τηλεόραση και βλέπουμε παντού να μιλάμε για τον Μπισμπίκη, εμένα με ξεπερνά. Θεωρώ ότι είναι πολύ λάθος αυτό. Πάντα έλεγα ότι χρειάζεται το πρωί μια χρηστική εκπομπή. Ας μιλήσουν για κάτι άλλο, να μάθει ο κόσμος! Τα κανάλια βιάζονται για τα νούμερα και τους καταλαβαίνω. Αλλά μπορούν να καθιερώσουν το καλύτερο, αν έχουν υπομονή και επιμονή».