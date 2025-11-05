Άντα Λιβιτσάνου: «Δεν θα έκανα εξωσωματική - Μπορεί να μην ήρθα σε αυτή τη ζωή για να κάνω παιδιά»

Στο podcast Legit ήταν καλεσμένη η Άντα Λιβιτσάνου και αναφέρθηκε στο θέμα της μητρότητας, αλλά και στο ενδεχόμενο της εξωσωματικής που όπως παραδέχεται δεν της πέρασε από το μυαλό καθώς δεν ήθελε να πειραματιστεί με το σώμα της όπως λέει χαρακτηριστικά.

Όπως ανέφερε, με τον σύζυγό της το έχει συζητήσει πολύ το συγκεκριμένο θέμα, όμως κατέληξε σε κάποια συμπεράσματα. «Το έχουμε συζητήσει πολύ το θέμα του παιδιού. Η κουβέντα αυτή ξεκίνησε από πολύ νωρίς στη σχέση μας. Δεν υπήρχε κάτι αρνητικό σε αυτή την προσέγγιση από εμάς. Ήμασταν πάντα θετικοί. Εγώ νομίζω ότι το ήθελα λίγο περισσότερο, αλλά δεν ήθελα να με καταπιέσω και τη συνθήκη.

Δεν έτυχε να μείνω έγκυος, δεν είναι ότι δεν το επέτρεψα. Kαι αφού δεν έτυχε δεν είμαι ο άνθρωπος που θα πειραματιστεί με το σώμα του. Δεν θα έκανα εξωσωματική, αλλά δεν την κατακρίνω. Δεν θέλω να πάω κόντρα στη ροή. Μπορεί να μην είμαι εδώ, σε αυτή τη ζωή, για να κάνω παιδιά. Αν ήταν να έρθει, θα είχε έρθει» εξομολογήθηκε.