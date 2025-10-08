Λυκουρέζου: «Εδώ και 25 χρόνια δεν έχω πιει ούτε μαριχουάνα, ούτε αντικαταθλιπτικά, ούτε ηρεμιστικά»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα «Το Πρωινό» ήταν η Αίθρα Λυκουρέζου και αναφέρθηκε στην «σκοτεινή» περίοδο που είχε «βυθιστεί» στις εξαρτήσεις και στην προσπάθειά της να καταφέρει να κερδίσει και πάλι την ζωή της.

«Σκαλί σκαλί κατάφερα να καθαρίσω και να θεραπευτώ, μιλάμε για πολλά χρόνια πριν. Είχα πιάσει πάτο. Το κατάλαβα το τελευταίο διάστημα ότι είχα πιάσει πάτο. Έλεγα ότι πρέπει να κάνω κάτι. Έπινα πάρα πολύ μόνη μου. Το 2003 ήμουν 25 και έκτοτε δεν έχω αγγίξει ναρκωτικά. Είναι 25 χρόνια που δεν έχω πιει ούτε μαριχουάνα, ούτε χάπια, ούτε αντικαταθλιπτικά, ούτε ηρεμιστικά, τίποτα. Έχω μόνο κάτι φυτικά. Γενικότερα δεν θέλω ένα βοήθημα, γιατί ξέρω ότι στη δύσκολη θα κολλήσω. Δεν θέλω να συνδυάζω τα θέματά μου με μία ουσία» εξομολογήθηκε.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε αναφερθεί ξανά στο ίδιο θέμα λέγοντας: «Έχω δοκιμάσει τα πάντα. Κοκαΐνη, έκσταση, τριπάκια, όπιο. Μέχρι που, στις 18 Μαΐου 2003, ήρθε η στιγμή που είπα «τέλος». Πρέπει να ξέρεις πως όταν σταματάς το αλκοόλ και τα ναρκωτικά, χρειάζεται να αλλάξεις 180 μοίρες την κοινωνική σου ζωή. Μου πήρε χρόνο να ξεπεράσω τον φόβο μου, να ξαναβγώ στην κοινωνία – είχα πάθει αγοραφοβία. Άλλαξα τα πάντα, αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Όμως, δεν υπάρχει ούτε μια στιγμή που να το έχω μετανιώσει».